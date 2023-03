VIDEO | Mayrín Villanueva estrena programa "Es neta, EVA?" y así habló de su personaje

Como la hermosa mujer en los 50 años que es Mayrín Villanueva y con la belleza que impera en ella con tan sólo mirarla, es como la actriz se presentó ante los medios de comunicación para platicar sobre "Es neta, EVA?", el nuevo programa de comedia donde participará, esta vez, como la protagónica de la historia.

De la mano nuevamente de su productor Elías Solorio y con el arropo del director Jorge Garza, es como Mayrín se sube a este proyecto para incrementar su historial dentro de la comedia, luego de llevar más de una década triunfando en el personaje de Silvia en el programa "Vecinos".

Con el estreno programado para el 18 de abril próximo, es como Mayrín Villanueva apuntó qué le hace sentir este personaje y la oportunidad de comandar este equipo de trabajo.

"Me siento muy honrada y agradecida con Elías que me hayan integrado a la comedia desde hace 18 años, se puede decir que encabezo este proyecto. El mensaje es que está basado en hechos reales, todos vemos y conocemos y te tienes que aceptar tal como eres, no te compares, no quieras quedar bien con el de enfrente, no dejes de pensar en ti", precisó Mayrín Villanueva.