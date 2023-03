Romina Poza heredó toda la belleza de Mayrín Villanueva, paralizó Instagram con medias negras y camisa abierta

Romina Poza sorprendió a sus miles de admirados en Instagram con una serie de atrevidas fotos con las que confirmó que heredó toda la belleza de su mamá, la actriz Mayrín Villanueva, quien es considerada una de las más hermosas de la farándula. La joven modelo paralizó la plataforma digital posando con medias negras y camisa blanca abierta, un look con el que enamoró a sus fanáticos.

La joven es hija de Mayrín y el actor Jorge Poza, quienes se divorciaron en el año 2008. A pesar de que sus padres son destacados actores, Romina no se había decidido por los foros, sin embargo, a mediados del año 2022 reveló que sería parte del elenco de la película "Reviviendo la Navidad", que se estrenó en diciembre por Netflix, protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras.

Romina Poza se luce en arriesgado look

Poza compartió en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que tiene 238 mil seguidores, una serie de fotografías que fueron capturadas por la artista de la lente Mayra Carreño, y en las que la joven modelo se dejó ver con un look atrevido en el que combinó pocas piezas, pero eso no fue pretexto para que no causara sensación, pues enamoró con su belleza y su gran estilo, algo que afirman heredó de su madre.

Romina se lució en un atrevido look. Foto: IG @rominapozav

"El ojo de @mayracarreno", fue el texto con el que Romina acompañó la publicación en la que se lució con un atuendo de medias negras y camisa blanca, publicación en la que la hija de Jorge Poza ha recibido una gran cantidad de comentarios, con frases como: "Preciosa", "Bella", "Super hermosa", "me encantan", "Eres tan preciosa!!!", "Que bonita y que guapa niña!" y "Eres lo mas sensual del mundo mi bella @rominapozav"; entre muchos otros.

En las imágenes se puede observar a la hija de Mayrín Villanueva, que tiene 22 años, posando de forma arriesgada y reveladora, pues presumió su look sentada desde una silla y dejando ver su abdomen plano, mientras que en otra foto lució la abertura de espalda de su camisa, logrando robar miradas entre sus fanáticos de Instagram, donde día con día suma más seguidores.

La hija de Mayrín Villanueva derrocha estilo. Foto: IG @rominapozav

Gracias a las fotografías que Poza comparte con sus fans se puede comprobar que posee la belleza de su madre, imágenes con las que confirma que también tiene el estilo elegante y sofisticado de Villanueva. Durante el 2022 Romina viajó a España, y aunque en el momento no dio muchos detalles del motivo por el que debió cambiar su residencia, en redes sociales dejó ver algunas fotos con jóvenes actores.

