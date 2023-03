Tras polémica con su esposa, Poncho de Nigris habla de Karely Ruiz: "No la conozco"

Poncho de Nigris es un querido y reconocido presentador regiomontano que ha participado en diversos proyectos en los que ha hecho gala de su personalidad divertida y ácida, misma que lo ha llevado a tener muchos seguidores en redes sociales, quienes recientemente fueron testigos de un arreglo estético al que se sometió el también actor, quien en la próxima temporada de MasterChef Celebrity luchará por convertirse en el ganador de "La Cocina más Famosa de México".

Durante la presentación de dicho reality show, Poncho de Nigris habló en exclusiva con "El Heraldo de México" acerca de la relación que tiene con Karely Ruiz, modelo oriunda de Monterrey que previo volverse una de las reinas de OnlyFans participó en un programa de Multimedios llamado "Mitad y mitad", en el cual de Nigris era el conductor y su esposa, Marcela Mistral fungía como una de las juezas.

Durante el episodio en mención, Marcela le cuestionó a la influencer sobre la cantidad de seguidores que tenía y el tipo de contenido que vendía, esto haciendo referencia a que la joven de entonces 18 años ya comercializaba fotografías para adultos. "¿Eres influencer?, ¿Qué vendes?, Qué anuncias?”; le preguntó exaltada durante el programa, a lo cual Karely Ruiz respondió diciendo que no vendía nada, lo cual, sólo provocó que Marcela Mistral enfureciera más.

En el pasado, Poncho de Nigris trató de interferir en pro de la regiomontana | IG: @karelyruiz

Tras esto, la jueza decidió no evaluarla y dijo que se reservaba los motivos de esa decisión, ante lo cual, Poncho de Nigris quiso calmar el ambiente asegurando que de seguro no la calificaba porque la regiomontana tenía más seguidores que ella. Sin embargo la mirada de Marcela dejó en claro que la broma de Poncho no había servido para calmar las aguas y que en cambio sólo había logrado hacer que se enojara más, al punto de que hubo un momento en el que casi abandona el set.

Y a pesar de que en aquella ocasión Poncho de Nigris quiso interferir por la ahora modelo de OnlyFans, en esta ocasión se mostró más neutral al asegurar que no estaba relacionado con su fama, y que únicamente se limitaba a desearle éxito a ella y todas las personas.

"No la conozco (a Karely Ruiz) y no tengo ningún comentario respecto a ella, yo no sé... O sea sé que es de Monterrey, pero no sé de qué colonia es ni de donde salió ni nada, pero que le vaya muy bien a todos" expresó Poncho de Nigris a este diario.

Poncho de Nigris protagonizará una telenovela tras hacerse injertos de pelo

Poncho de Nigris es uno de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity | Foto: Estefani Salazar

Hace unos días, Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido como Poncho de Nigris, compartió con sus seguidores de Instagram que se había realizado un injerto de cabello, con lo cual se ve más atractivo que nunca, haciendo gala así de un nuevo look para la siguiente entrega de MasterChef Celebrity, en cuya presentación confesó a "El Heraldo de México" que tiene muchos proyectos en puerta, entre ellos un melodrama.

"Viene una novela también, voy a protagonizar una novela con Televisa, estoy muy emocionado; vienen muchas cosas, los voy a sorprender este año", aseguró Poncho de Nigris a este medio. Además, agregó que él se considera "el rey de los realities", pero se mantuvo alejado de ellos debido a sus hijos, ya que "no los quería dejar solos tan chiquitos".

