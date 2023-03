VIDEO | Eduin Caz rompe el silencio sobre su separación con Daisy Anahy: "Trato de ser un poquito fuerte"

Eduin Caz sigue dando de qué hablar por su separación con Daisy Anahy luego de 16 años juntos, pues esta vez el cantante aclaró si se trata de una estrategia para incrementar su popularidad como han señalado algunos usuarios en redes sociales y dejó ver que podría no existir una reconciliación pese a sus constantes esfuerzos por retomar su matrimonio.

Fue durante la entrega de Premio Lo Nuestro que el intérprete de “Ya supérame” dio a conocer su separación cuando dedicó el galardón a su “exesposa” junto a emotivas palabras: “La verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella, gracias. Siempre te voy a amar, chiquita preciosa”.

Eduin Caz deja ver que podrían no haber reconciliación con Daisy Anahy. Foto: IG @eduincaz

Aunque la noticia causó gran escándalo entre sus fans, algunas personas aún dudaban del distanciamiento entre la pareja debido a que Daisy Anahy fue vista en algunos conciertos de Grupo Firme. Como aquel en el Foro Sol donde el cantante aprovechó para pedirle una disculpa sobre el escenario, una vez más con la intención de que existiera una reconciliación, aunque hasta el momento no se ha revelado el motivo por el que se separaron.

“Ya no quiero más chismes”

Durante una reciente entrevista para un programa de radio, el vocalista de Grupo Firme aseguró que su separación era totalmente real y aclaró cómo es la relación que mantiene con Daisy Anahy luego de ello ya que no desea que su matrimonio continúe como blanco de controversia.

"Me siento bien, estoy contento. Tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas vamos para tres hijos. Voy a tratar de no hablar mucho, porque ya mi vida privada va a ser totalmente privada, ya no quiero más chismes”, dijo Eduin Caz.

“Trato de ser un poquito fuerte”, añadió el también compositor y señaló ha tratado de mantenerse ocupado haciendo ejercicio. “Todo mundo cuando se separa anda valiendo madre, pero yo no, me metí al gimnasio y me voy a poner bien perro”, finalizó.

Eduin Caz confirma separación con Daisy Anahy. Foto: IG @eduincaz

