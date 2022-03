Eduin Caz: Así ha sido su DRÁSTICO cambio desde que decidió hacer ejercicio

Este jueves 10 de marzo, Eduin Caz y Grupo Firme confirmaron que abrirán una cuarta fecha en México debido al gran éxito de la agrupación tijuanense y ese show se llevará a cabo en El Foro Sol el próximo 7 de mayo, razón por la que se encuentran más que felices, pues ya están ultimando los detalles para sus presentaciones en territorio mexicano.

Y es que Eduin Caz comenzó desde hace algunos meses con un claro objetivo el cual es además de bajar de peso, tener un cuerpo digno de mostrar en cada uno de sus conciertos que ofrecerá en su gira del 2022, y vaya que ya se ven los resultados.

El drástico cambio

Hasta hace algunos meses, Eduin Caz no cuidaba su alimentación, no hacía ejercicio y tomaba en exceso casi todos los días de la semana, lo que provocaba que su cuerpo no estuviera sano ni tampoco estético.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, un día Eduin decidió decirle adiós a todo eso que le impedía tener un cuerpo como él que él soñaba y contrató los servicios de un coach personal que lo ayudaría a cumplir sus metas.

Eduin a lo largo de estos meses ha compartido cómo es que diario se esfuerza para no quitar el dedo del renglón y cumplir su dueño y constantemente se repite: “Si fuera sencillo, todos lo lograrán”, pues sabe que entrenar dos veces al día y hacer dieta no solo es cuestión de “fuerza de voluntad”, sino de mucha dedicación.

La meta de Eduin Caz es poder mostrar su bien trabajado cuerpo en su próxima presentación en Coachella, sin embargo, en las últimas semanas, Eduin ha sorprendido a sus seguidores pues además de notarlo mucho más delgado, sus brazos cada vez están más marcados y con volumen.

Mientras que su abdomen está a nada de marcarse con el famoso lavadero, sin mencionar los pectorales y espalda de Eduin que ya están cada vez más marcados.

