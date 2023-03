VIDEO | Eduin Caz en plena borrachera le dedica "Qué onda perdida" a su exesposa Daisy Anahy

Eduin Caz ya tiene su canción del momento y corresponde a “Qué onda perdida”, una pieza de Gerardo Coronel que el vocalista de Grupo Firme no puede dejar de interpretar, pues presuntamente podría estar dedicada a quien hasta hace unos meses era el amor de su vida, su “exesposa” Daisy Anahy.

El integrante de Grupo Firme se grabó mientras deleita con la popular melodía a las personas con las que disfrutaba de un paseo en un lujoso yate, pero eso no es todo, pues Eduin en una mano sostiene el celular para leer la letra y en la otra uno de los tragos con los que “cura sus heridas del corazón” desde hace unas semanas que ha estado de fiesta después de varios meses sin tomar ni una gota de alcohol.

“Qué onda perdida, ya volvió el cabrón que más te ha querido

Y aunque no quieras saber de mí, te digo,

No te puedo olvidar y la neta tampoco eh querido

Qué onda perdida, te me alistas porque hoy

te llevo la banda

Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas

Hoy te quiero mirar pa’ que me digas en la cara

Que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando tu cama”, fue la parte que cantó Eduin Caz.