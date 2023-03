TRÁILER | Melissa Barrera protagoniza la película de terror que no querrán ver las embarazadas

La actriz mexicana Melissa Barrera se ha forjado una sólida carrera en Hollywood, todo a base de personajes diversos y producciones donde sus dotes histriónicas han quedado claramente de manifiesto. En específico, fuera de México se le conoce por sus papeles protagónicos en la serie dramática de Starz Vida (2018-2020), la película musical In the Heights (2021), la serie de Netflix Keep Breathing (2022), así como las cintas de slasher Scream (2022) y Scream VI (2023).

Ya con una década dedicada al mundo del cine y las series de TV, Melissa alcanzó con "No Descansarás" su décima producción de este tipo, destacando recientemente por el género de terror donde se le comienza a ubicar en Hollywood como un ícono. Es así que el próximo 27 de abril estrenará esta película con la única intensión de crear tensión en cada momento.

¿De qué trata la película "No Descansarás"?

Después de años de luchar para formar una familia, Julie Rivers (Melissa Barrera) está embarazada nuevamente y se muda a un nuevo hogar con su esposo mientras abrazan un nuevo comienzo.

Al recibir la orden de reposo en cama obligatorio, Julie comienza a desmoronarse lentamente mientras sufre la monotonía y la ansiedad de sus nuevas limitaciones.

Pronto, las aterradoras experiencias fantasmales en el hogar comienzan a acechar a Julie, despertando sus demonios pasados ??y haciendo que otros cuestionen su estabilidad mental. Atrapada y obligada a enfrentar su pasado y lo sobrenatural, Julie lucha para protegerse a sí misma y a su bebé por nacer.

Aterrará a las mujeres embarazadas

El hilo conductor de la cinta es el personaje de Melissa sumida en la espera de ser madre. Por lo tanto, deberá estar en cama acompañada de sus pensamientos y de la voz que le guía como terapia. Por lo tanto, vivirá en carne propia el terror de estar con un avanzado embarazo y a la par padecer sucesos paranormales.

PERSONAJES

Melissa Barrera: Julie Rivers

Guy Burnet: Daniel Rivers

Edie Inksetter: Delmy Walker

DATOS DEL FILME

Titulo Internacional: "Bed Rest"

Distribuido en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, España

Género: Terror

Actores: Melissa Barrera, Guy Burnet, Edie Inksetter

Director: Lori Evans Taylor

Fecha de estreno: 27 de Abril de 2023

SIGUE LEYENDO

¡De La Academia a “Scream 5”! Conoce a Melissa Barrera, la actriz mexicana que aparece en la peli de terror