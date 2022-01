Melissa Barrera: ¿Quién es la mexicana que protagoniza Scream 5?

Scream es una de las sagas de terror más populares en la historia del cine. La primera película hizo su debut en 1996 y este jueves 13 de enero se estrena la quinta entrega de la franquicia, la cual contará con la presencia de la actriz mexicana Melissa Barrera.

Esta nueva cinta cuenta con la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y es la primera sin el cineasta Wes Craven, quien falleció en 2015 y dirigió los cuatro filmes anteriores en torno al asesino conocido como Ghostface. Scream 5 cuenta con el regreso de Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette.

¿Quién es Melissa Barrera?

De acuerdo con el portal SensaCine, Melissa Barrera Martínez nació el 4 de julio de 1990, en Monterrey, Nuevo León. Ahí, estudió en la escuela internacional privada American School Foundation, aprendió teatro y música. Posteriormente, viajó a Estados Unidos para especializarse en teatro en la Universidad de Nueva York.

La artista de 31 años no terminó sus estudios, pues en el año 2011 le llegó una oportunidad para formar parte de la novena generación del reality show La Academia. Pese a no llegar muy lejos en la competencia, al poco tiempo formó parte del dueto Melissa y Sebastián, con el que llamó la atención con la canción "Mamma María", cuyo video oficial tiene 2.5 millones de vistas.

En 2014, Melissa Barrera se abrió paso por la actuación gracias a la telenovela Siempre Tuya Acapulco. Un año después protagonizó la producción Tanto Amor. En 2017 dio vida a Isabel Cantú en la popular serie de Netflix, Club de Cuervos, donde compartió créditos con Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

Apenas el año pasado saltó a la fama de forma abismal de la mano de la adaptación del musical de Broadway, In the Heights (En el barrio), de Lin-Manuel Miranda. Este año, además de interpretar a Sam Carpenter en Scream 5, participará en una serie de Netflix titulada Breathe.

Lo que debes saber sobre Scream 5

"Queríamos que fuera una película que mantuviera a los fans que han sido parte del 'fandom' por 25 años y han amado las primeras cuatro películas, darles a ellos una película que fuera digna, pero también que fuera lo suficiente fresca y nueva para el público que se acerca por primera vez", dijo Melissa Barrera en una entrevista para la agencia EFE.

El hecho de ver su rostro en los promocionales de la película en Times Square le han erizado la piel. "Es una sensación de triunfo, de que todo lo que he hecho y todo por lo que he luchado y tras todos los sacrificios y las horas que le he invertido, y los rechazos... Todo lo que he vivido ha valido la pena", aseguró.

Además de Melissa Barrera, Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, el reparto de Scream 5 lo completan Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar.

