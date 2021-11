Netflix: Conoce a Iñaki Godoy, el joven y guapo actor mexicano que protagonizará el live action de 'One Piece'

El elenco del live action de One Piece es una realidad. Recientemente, Netflix confirmó que el actor mexicano Iñaki Godoy será el protagonista de la adaptación en formato de serie del exitoso manga publicado en 1997 y anime estrenado en 1999, ambos creados por el ilustrador japonés Eiichiro Oda.

La plataforma de streaming anunció que el joven interpretará al personaje llamado Monkey D. Luffy, quien junto a su tripulación pirata explora escenarios llenos de fantasía y acción con el fin de encontrar un mítico tesoro conocido como 'One Piece'.

Eiichiro Oda, la mente detrás de One Piece, será el productor ejecutivo de esta nueve serie de Netflix. El live action de esta producción aún no cuenta con una fecha de estreno. Lo único que se sabe es que tendrá 10 episodios basados en la saga East Blue del manga original.

De acuerdo con el portal SensaCine, Iñaki Godoy nació el 25 de agosto de 2003 en la Ciudad de México. Con apenas cinco años de edad, el actor estudió en Stage Company, una escuela de artes escénicas especializada en el Teatro Musical Independiente.

El joven, quien actualmente tiene 18 años, debutó en la actuación en el primer capítulo de la serie Blue Demon (2016), protagonizada por Tenoch Huerta y Ana Brenda Contreras. Tras su paso en 2018 en la serie web Por La Máscara, Godoy destacó en la serie de Televisa, Sin Miedo a la Verdad.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó este año, cuando participó en la segunda temporada de la serie de Netflix, ¿Quién Mató a Sara?, estelarizada por Manolo Cardona, Ginés García Millán, Eugenio Siller y Luis Roberto Guzmán.

"He estado investigando sobre One Piece y sé lo mucho que esto significa para todos ustedes. Quiero hacerles saber que haré lo mejor que pueda y agradezco toda la amabilidad que me han mostrado. Gracias por la confianza", escribió en su cuenta de Instagram, en cuya fotografía aparece con cómics y figuras de One Piece.