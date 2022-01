A 26 años de su estreno, el filme de terror "Scream" regresa con homenaje al cineasta Wes Craven | FOTO

A 26 años del estreno de “Scream”, filme que reinventó el género de terror, la franquicia regresa con una quinta entrega que rinde homenaje a su creador, el cineasta Wes Craven, a los personajes principales y a cada una de las cuatro entregas anteriores, mezclando terror, dolor y un poco de humor.

Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett fueron los encargados de encabezar este proyecto, que los guionistas James Vanderbilt y Guy Busick realizaron bajo la guía de Kevin Williamson, escritor de las dos primeras entregas y productor de las dos siguientes, a quien sabían era de suma importancia tener en esta quinta historia, pero no fue fácil convencerlo.

"Cuando Wes falleció, me imaginé que era el final de la serie Scream, y si alguien hacía otra, probablemente la vería desde lejos en la televisión. En ese momento, ya me había despedido de todo. Así que cuando James me propuso hacer esta película, no quería ni oír hablar de ella. Le dije que siguiera adelante y que hiciera una gran película sin mí", dijo Williamson.