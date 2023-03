"Les estoy hablando de hechos" Sergio Mayer cree que le han hecho brujería y así se dio cuenta

Uno de los personajes más polémicos de la política y el medio del espectáculo en México es Sergio Mayer, quien durante un encuentro con medios de comunicación entorno a la obra de teatro “2x1”en la que participa al lado de distinguidas personalidades como Lorena Herrera y Pepe Magaña, el famoso decidió aprovechar el encuentro para hablar respecto a algunos de sus proyectos profesionales.

Fue en este contexto que se sinceró y aseguró que no descarta que le hayan hecho brujería para que no se realizaran algunos de sus planes. A pesar de que se manifestó como un poco escéptico con el tema, lo cierto es que dejó muy en claro que tiene motivos muy claros para haber llegado a esta conclusión.

“Es difícil, no nada más con ‘Garibaldi’, me pasó también con ‘Solo para mujeres’, cuando hice el reencuentro con Garibaldi, Charly recayó en el alcohol, luego Xavier tuvo un accidente, lo atropellaron en la moto, ¿no sé si se acuerdan?, estuvo hospitalizado, le injertaron un pedazo de hueso y fue muy difícil, muy complicado”, recordó el famoso artista y político.

Sergio Mayer cree que le hacen brujería

El famoso recordó que luego de lo sucedido con “Solo para mujeres” ya estaban a punto de estrenar este proyecto, sin embargo, poco antes de la fecha de salida se disparó la influenza: “Estábamos a nada de estrenar y esa semana salió lo de la influenza, estuvimos un par de días aislados, y luego cuando lo quise volver a montar, unos tres o cuatro días antes hubo un accidente en el periférico, donde falleció lamentablemente nuestro compañero y amigo Edgar Ponce. Y luego, cuando quise volver a montar Solo para mujeres, un día antes del estreno fue el sismo”, recordó el cantante y bailarín.

En este sentido, reveló que no cree demasiado en la brujería, pero que lo ha considerado como motivo de las desgracias en sus proyectos. Respecto a si considera hacerse una limpia para ponerle final a ese tipo de situaciones que podrían estar frenando su desempeño profesional, Sergio reveló: “Pues a lo mejor, no es que crea mucho en eso, pero no está de más, igual que me la pueda hacer, porque les estoy hablando de hechos, como dos o tres días antes, ha habido acontecimientos que han cambiado incluso en rumbo del país”.

Para finalizar, el famoso fue cuestionado respecto a si ofrecería una disculpa pública a Héctor Parra en caso de que sea liberado el próximo 11 de abril debido a que el apoyo a Alexa Parra y Ginny Hoffman en su denuncia de abuso sexual contra el actor, en este sentido, el intérprete de “Banana” aseguró que no se arrepiente de lo que hizo por una razón.

