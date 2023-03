Arturo Carmona habla de su salida de “La Casa de los Famosos” y pide perdón: “Yo estoy bien, cada vez estoy mejor”

Arturo Carmona fue el eliminado número nueve de “La casa de los famosos 3”, el futbolista y actor salió después de recibir la menor cantidad de apoyo y dejó en sus compañeros una profunda tristeza especialmente en Dania Méndez, quien se dijo muy afectada por la decisión del público, pues durante la contienda ellos desarrollaron una presunta relación

Ahora que ya está fuera y es libre para tener contacto con las personas, Arturo Carmona retomó nuevamente su espacio en redes sociales y grabó varias historias en las que agradeció el cariño y el amor que le brindaron en el proyecto, pero manifestó que se encuentra muy bien, disfrutando de la libertad y aprovechó para pedir perdón.

“Quiero decir que yo estoy bien, cada vez estoy mejor, el haber salido en este momento fue el ideal, perdón si los hice sufrir, perdón si no me di cuenta de muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta, lo único que les puedo decir es que no voy a hablar mal de nadie, nunca jamás y lo aprendido empieza desde ya, desde hace unos días me enterado de muchas cosas y eso me ayuda, me alimenta a que tome las mejores decisiones y les agradezco me hayan acompañado en todo este tiempo”, aseguró en una de las historias que subió a su cuenta en Instagram.