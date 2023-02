Arturo Carmona: ni Dania, ni Aylín Mujica, ella es la integrante de “La Casa de los Famosos” que salió con el actor

Dentro de “La Casa de los Famosos” las emociones están a tope, ya hay pleitos, amistades, alianzas y hasta enamorados y quien es uno de los protagonistas de una disputa romántica es Arturo Carmona, pues al principio de la contienda todo parecía indicar que sería Aylín Mujica con quien establecía una conexión, pero ahora es Dania Méndez con quien tiene mayor complicidad.

Esto ya llegó a ojos y oídos de la gente fuera de la contienda y el tema no ha dejado de ser noticia, una de las celebridades que alzó la voz para emitir su opinión al respecto es Alicia Machado, ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” en 2021, la ex reina de belleza aseguró que ella sabía lo coqueto que es Carmona.

Alicia Machado tomó la palabra en la emisión del reality para decir que ella recomienda a Dania Méndez no enamorarse del galán de las telenovelas, pues ella presentía que las intenciones del futbolista no eran nada formales y que solamente era algo temporal, las razones de las palabras dejaron anonadados a los espectadores.

“Él es un hombre divino, es más, fue mi ex. Yo me comí ese caramelo hace mucho tiempo. Me lo comí hace mucho”, aseguró la celebridad.