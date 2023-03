Vuelven los codiciados solteros Sebastián y Emiliano Zurita con la tercera entrega de la serie que protagonizan

En México, hay un millón 590 mil 583 personas con algún problema o condición mental, de los cuales 54 por ciento son hombres y 46 por ciento son mujeres, de acuerdo con el censo del 2020, realizado por el Inegi. De ahí la importancia de tratar este tema en la ficción, por eso Sebastián y Emiliano Zurita escogieron esta problemática para tratarla en la tercera temporada de “¿Cómo sobrevivir soltero?”.

“La comedia es una crítica social y nosotros hablamos un poco de este miedo o rollo que tenemos todos, también las mujeres, pero sí, más los hombres, de ir a terapia, porque sentimos que nos minimiza, creemos que no estamos haciendo las cosas bien, y aunque cada vez hay más apertura respecto al tema, quisimos tocar base en esto, ver las cosas buenas y malas”, contó Sebastián Zurita.

El actor considera que hay muchos errores sobre las terapias, que van desde la gente que piensa que con un par de citas su vida cambiará de la noche a la mañana, o el de caer con una persona que puede abusar de esa vulnerabilidad con la que te presentas, por eso la tercera temporada de “¿Cómo sobrevivir soltero?” genera la mayor parte de la comedia, desde las terapias.

“No buscamos dar el sermón de que debemos ir a terapia, pero si plantear el tema y ver el significado de lo que es cuidarte a ti mismo, hablar con alguien más sin que te juzgue, ser vulnerable y abordar lo que a ti te interesa de una manera honesta, como lo harías con tus amigos, eso es positivo… Al final entender que tú puedes tomar esas decisiones por ti mismo y es muy importante antes de buscar el amor externo, encontrar el interno”, dijo Emiliano.

Así, mientras el personaje de “Sebastián”, tratará de encontrar las respuestas a su falta de compromiso para mantener una relación, con ayuda de un “experto”, el resto de los protagonistas tratarán de lidiar con sus propias problemáticas. Por ejemplo, “Fish” entrará a un reality show en busca de mejorar, lo que les permitió contar con una gran cantidad de invitados especiales.

“Nos gusta burlarnos de todo y eso hacemos con este tipo de programas que ahora salen de todos lados. Entonces es una parte muy absurda de la serie, pero muy divertida, porque nos abrió otra puerta para tocar otros temas… Entre los invitados que verán, estará Alex Lora, pero hay muchísimos más”, mencionó Sebastián.

Esta es la primera gran producción que los hermanos Zurita hicieron con su casa productora Addiction House, por eso están tan emocionados de presentar una tercera entrega, pero tampoco quieren forzar las cosas y saben que si el público lo pide, seguirán, si no, no. Además, ya trabajan en muchos proyectos no sólo en el país, también en España y Estados Unidos.

DATOS

Además de escribir la serie, también dirigen algunos capítulos

El principal reto de esta producción es mantenerla fresca e innovadora

La serie está disponible a partir de hoy en Amazon Prime Video

Esta entrega profundiza más en cada uno de los seis protagonistas

NÚMEROS

4 directores trabajaron en esta entrega

2020 salió la primera temporada

LSN

