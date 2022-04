“Cómo sobrevivir soltero 2”: Sebastián y Emiliano Zurita muestran la otra cara del entretenimiento

Las plataformas digitales abrieron más oportunidades de trabajo a los actores, sin embargo, aunque hay proyectos que se viralizan y dan fama inmediata al elenco, no todo es color de rosa en el mundo del entretenimiento.

“Me parece que es una carrera de resistencia, mucha paciencia y de tener las cosas claras, porque hay periodos largos en los que no tienes llamados, o no sabes cómo levantar un proyecto. Y es bueno que también se exponga eso en los proyectos, para que la gente se dé cuenta que no todo es glamour”, afirmó Pamela Almazan.