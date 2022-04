Emiliano y Sebastián Zurita han querido los mismos papeles, ¿se tienen envidia cuándo gana el otro?

Sebastián y Emiliano Zurita están muy contentos por el éxito que ha tenido la serie de Amazon Cómo sobrevivir soltero, especialmente desde que se estrenó la segunda temporada. En entrevista con Me lo dijo Adela, contaron que en la primera entrega fueron directores en un episodio y ahora lo hicieron en dos capítulos de la segunda temporada.

Además de la serie, contaron que muchas veces han tenido que enfrentarse en castings por papeles, pero que entre ellos no existen envidias y cuando les toca enfrentarse, se alegran cuando el otro gana. "Si alguien más se va a quedar con el papel, qué mejor que sea tu hermano".

Sobre la serie, explicaron que intentaron hacer un proyecto como Friends o How i met your mother, algo que no existía en México. Dijeron que son un grupo de amigos desde siempre y eso se ve dentro de la serie.

Emiliano y Sebastián Zurita tendrán tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero

FOTO: El Heraldo de México

Los hijos de Christian Bach y Humberto Zurita explicaron que hay muchas cosas de las que quieren hablar y considerar en la historia, mismas que incluso son un tabú. "Queremos burlarnos y reírnos de nosotros mismos, pero también queremos darle una oportunidad a nuevos proyectos y nuevos artistas", explicó Emiliano Zurita.

"Aprendimos mucho de la primera temporada, en lo que se refiere a qué sirvió y qué no podemos hacer. Además queremos contarles que ya está firmada la tercera temporada, incluso ya está escrita y muy pronto estará lista para que la vean todos los seguidores.

Emiliano y Sebastián Zurita estuvieron en el foro de Me lo dijo Adela

FOTO: El Heraldo de México

