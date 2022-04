"Muñeca Rusa", cinco razones por las que debes ver la serie de Netflix

Este 20 de abril, Netflix estrenó la segunda temporada de la serie original “Muñeca Rusa”. Este proyecto fue creado, dirigido y protagonizado por Natasha Lyonne, regresa a la pantalla con siete nuevos episodios emanados de su segunda temporada tras cuatro años de espera.

Si a pesar de su éxito aún no has visto su primera ni su segunda temporada, a continuación te hablamos de cinco grandes razones por la que debes ver esta serie creada por Universal Pictures Television y Netflix.

Lo oscuro y macabro de su historia

Antes de que sigas queremos decirte que te hablamos un poco de la primera temporada, por lo que estás a punto de leer spoilers.

En el inicio de la serie podemos ver un montaje en el que vemos morir en incontables ocasiones y de muy diversas maneras a Nadia Vulvokov. Ese es el tipo de humor negro oscuro y macabro, es caracteriztico de la serie, sin embargo, gracias a la interpretación de Natasha Lyonne, estas terribles desgracias son fuente de grandes carcajadas.

La serie usa la vieja fórmula del Día de la Marmota

La mayor referencia de la primera temporada de la serie es la famosa película “Hechizo del tiempo”, en la el actor Bill Munrray revive el mismo día (El Día de la Marmota) una y otra vez.

‘Muñeca rusa’, usa siempre algunos recursos de la cinta, pues cuando empieza un día de nueva cuenta suena "Gotta Get Up" de Harry Nilsson ( "I Got You Babe" suena en “Hechizo del Tiempo”). Si te gustan este tipo de cintas puedes ver “El mapa de las pequeñas cosas perfectas”, de la cual puedes ver más detalles dando clic nuestra nota "Las mejores tres películas de Amazon Prime Video para ver hoy".

Capítulos de solamente media hora

“Muñeca Rusa”, tiene la gran ventaja de que sus capítulos duran 30 o menos minutos, por lo que es una serie que puede ver en un día de descanso, lo cual hace que la serie sea más digerible.

Es terapia pura

Al acompañar a Nadia en su viaje hacia el interior de su ser, nos ayuda a vernos reflejados con algunos de nuestros traumas, por lo que en algunos momentos te sentirás identificado o identificada. Al final esta serie puede considerarse sanadora emocionalmente.

Ficha técnica de “Muñeca Rusa”

Título original "Russian Doll" | Año 2019 | 2 Temporadas 16 episodios (47 minutos por episodio) | Estados Unidos | Calificación de 6.8 sobre 10 en filmaffinity.com | Universal Pictures Television y Netflix | Distribuida por Netflix |

"Russian Doll". Foto: Especial

¿De qué trata la serie? Esta serie sigue las aventuras de Nadia Vulvokov, una joven que está atrapada en el tiempo que revive una y otra vez el día de su cumpleaños y su muere al acabar su fiesta.

Aunque aparece de nuevo, sin secuelas, tras cada muerte. Nadia intenta averiguar por qué le está pasando algo así, pero nunca sabe cuánto podrá investigar.

Reparto: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Elizabeth Ashley, Brendan Sexton III, Yul Vazquez, Greta Lee, Jeremy Bobb, Stephen Adly Guirgis, Rebecca Henderson, George Aloi, Maria-Christina Oliveras, Alberto Bonilla y Marmee Regine Cosico.

