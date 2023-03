VIDEO | Lolita Ayala reaparece ante las cámaras y habla de su estado de salud: "Me he roto todo"

Una de las periodistas más recordadas de los noticieros es Lolita Ayala, quien después de disfrutar de una época de auge dentro de la televisora de San Ángel desapareció de los reflectores para dedicarse de lleno a su fundación "Sólo por ayudar", misma que ha visto crecer bajo su cobijo ayudando a cientos de mexicanos. Pese a sus labores filantrópicas, la querida expresentadora de noticias no ha tenido una vida sencilla, ya que hace cinco años fue víctima de un accidente en helicóptero, el cual provocó secuelas que aún hoy en día la siguen aquejando.

Desde entonces, Lolita Ayala se ha mantenido lejos de las pantallas, haciendo apariciones ocasionales para promocionar los eventos de su fundación, tal y como ocurrió esta semana, en la cual se dejó ver ante diversos medios para hablar acerca del "Concierto Grandes Cantautores Bajo la Luna", un evento con causa que donará el 70 por ciento de la taquilla a la fundación enunciada.

Aprovechando su reaparición ante las cámaras, los reporteros de "Televisa Espectáculos" no dudaron en cuestionarla acerca de su estado de salud, el cual en el 2022 fue declarado como ampliamente deteriorado por una revista enfocada en la farándula, la cual agregó que la antes conductora estaba atravesando una fuerte depresión y crisis económica. A pesar de lo expuesto por "TV Notas", Lolita Ayala se ha seguido mostrando feliz en redes sociales, donde aprovecha sus cuentas oficiales para vender mercancía que recolecta fondos para su fundación.

Por ello, no es de sorprenderse que al responder cómo se encontraba físicamente, Dolores Ayala hiciera uso de su auténtico sentido del humor, con el cual demostró que sus afectaciones físicas no han dañado su ánimo, el cual se encuentra intacto y listo para transmitir energía a las personas.

"Sí tuve un periodo malo en donde no podía caminar porque me he roto todo [risas] desde el 'helicopterazo' que tuve hace cinco años hasta ahora, pero ya estoy mucho mejor. Gracias a Dios, ya puedo caminar más o menos y estoy lista para seguir con la labor social", expresó Lolita Ayala para "Televisa Espectáculos".