Somos íntimas: Lolita Ayala y la mujer que le cambió la vida

Una rosa sobre el escritorio, una sonrisa serena y una dicción impecable fueron los elementos con los que Lolita Ayala presentó las noticias a los mexicanos por más de cuatro décadas; sin embargo, nada de esto hubiera sido posible de no ser por otra mujer que cambió completamente la vida de la nacida en la Ciudad de México.

A finales de los años 60, la estrella de la televisión fue enviada por sus padres a estudiar a Estados Unidos, donde aprendió los idiomas alemán (el cual olvidó con los años), francés e inglés (los cuales aún domina), así como medicina.

Justo cuando la década de los 70 daba inicio, decidió regresar al país, pero se encontró con un gran impedimento para seguir con su vocación de salvar a las personas: sus estudios debían ser validados.

En lugar de empezar de cero en la Facultad de Medicina de la UNAM, Ayala decidió esperar los seis meses que tardaba el trámite para que su instrucción en norteamérica fuera tomada en cuenta.

En uno de esos días sin saber qué hacer para pasar el tiempo, la entonces joven de 21 años de edad se encontraba platicando con una de sus amigas, quien le dijo que iba a presentarse en un casting para aparecer en un noticiero del canal 8.

En ese entonces, Televisión Independiente de México era el encargado de esta señal, la cual se preparaba para lanzar un noticiero llamado Teleperiódico de Notimex, por lo que requerían talento para realizar notas y reportajes.

La amiga de Lolita le pidió que la acompañara, pero ella se negó argumentando que no le interesaba ya que ella quería convertirse en especialista en medicina.

La actriz cambió de profesión durante un momento determinante de su vida

Al final, la insistencia de la muchacha no solamente ocasionó que Ayala acudiera al lugar, sino que también hiciera la audición. Eso fue un día sábado.

Pasaron tres días para que en la casa de la futura presentadora de noticias sonara el teléfono. Del otro lado de la línea una persona informó a la joven que había sido seleccionada sobre todas las candidatas para aparecer en el noticiero.

Lolita acudió a la cita por respeto y para hacerles ver que no quería la plaza, ya que no tenía idea de cómo hacer una nota o un reportaje, a lo que el encargado del programa le dijo que no se preocupara, ya que haría que uno de los profesionales que trabajaba en la estación le enseñara lo necesario para redactar sus notas.

Al final, la chilanga decidió aceptar e inició su carrera. Lejos de enojarse con ella, su amiga se alegró por ella, por lo que mantuvieron una relación fraterna a lo largo de los años. Tras la fusión de Televisión Independiente de México con XHTV-TV Canal 4 y Canal 2 XEW-TV, la conductora fue colocada como la estelar en su propio noticiero.

Al final jamás regresó a concluir sus estudios en medicina, aunque desde 1974 hasta 2016, la presentadora fue parte medular de los programas de noticias en los canales de Televisa y fue vista por millones de mexicanos que se sentían cómodos por la forma en la que presentaba la información.

