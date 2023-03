Famosas que se han quitado los implantes de seno, lucen más hermosas que nunca y estas fotos lo demuestran

Hay diversos motivos por los cuales es necesario retirar del cuerpo las prótesis de mama, conocidas más comúnmente como implantes; uno de los motivos más frecuentes es el de la contractura capsular, una ruptura de prótesis, o bien, un seroma, lo que significa que se derrama líquido en el contorno del seno en la parte interior. Sin embargo, de los principales motivos es el que tiene que ver de manera directa con la decisión de las mujeres, la cual es válida de ser modificada siempre y cuando comodidad, así como seguridad con sus cuerpos, por ello, varias famosas han tomado la elección de retirarse las tallas extra en el pecho.

Una de ellas es Brenda Zambrano, exmiembro de Acapulco Shore, quien es recordada por su atractivo físico y por sus polémicas dentro de este reality, pero si hay algo que sus fans han aplaudido es que la famosa no ha titubeado a la hora de confesar a sus seguidores las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Brenda Zambrano tras quitarse los implantes. Foto: Especial

Luego de revelar su elección en 2021, la influencer mandó un mensaje de aceptación y amor propio en el que destaca que hay que tener cuidado a la hora de someterse a cirugías estéticas y comentó lo alegre que estaba luego de retirar estos implantes de su cuerpo aceptarse con sus oraciones naturales en el cuerpo, por lo que se ha proclamado como una mujer feliz.

Sara Kohan

A finales de 2020, la modelo australiana Sara Kohan compartió con sus seguidores su experiencia al quitarse los implantes de seno; la pareja sentimental del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández dio a conocer que se sometió a este procedimiento hace unos cuatros años luego de que comenzó a sentir algunas molestias físicas, los implantes sólo los tuvo por unas seis semanas.

De acuerdo con Sara Kohan la decisión de quitarse los implantes solo sucedió unas semanas después de su operación al darse cuenta que no se sentía bien consigo misma, además de las molestias físicas que tenía.

Esmeralda Pimentel

La famosa modelo y actriz se encuentra más feliz que nunca debido a que cumplió un año desde que decidió quitarse los implantes mamarios y lo festejó con sus seguidores de las redes sociales a través de una emotiva publicación en la cual explicó a finales del año pasado los motivos que la orillaron a regresar a su aspecto original.

En este sentido, destacó que fue principalmente por salud y después de varios meses su visión de la vida ha cambiado y así lo manifestó: "Mi primer aniversario de explantación! Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!", escribió en Instagram, donde se le puede ver radiante y con las prótesis en sus manos.

Esmeralda Pimentel celebró un año sin implantes. Foto: Especial

Michelle Renaud y Andrea Legarreta

Otra de las famosas que se decidió quitar las prótesis de mama fue Michelle Renaud, una joven actriz que decidió apelar por su salud y congruencia, al mismo tiempo que reveló que era más honesta consigo misma y con su cuerpo al retirarlos. Esta noticia fue difundida a finales de 2021 y al dar la nota a través del programa “Hoy”, la conductora Andrea Legarreta tomó la palabra para decirle a la audiencia que ella se quitó los implantes también.

Luego de dar a conocer la decisión de Renaud, Andrea explicó que algunas mujeres presentan un síndrome que desencadena varios padecimientos. La expareja de Erik Rubín dijo que le llaman breast implant illnes y confesó con orgullo y seguridad: “Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”, dio a conocer la famosa.

Michelle Renaud se retiró los implantes por salud y comodidad. Foto: Especial

Andrea Legarreta luce radiante sin implantes. Foto: Especial

fal

SEGUIR LEYENDO:

Esmeralda Pimentel celebra un año sin sus implantes: “Hoy me siento más poderosa que nunca”