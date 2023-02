Brenda Zambrano revela por qué terminó con Guty Carrera: ”Yo no era feliz”

Un día antes de celebrarse el día del amor y la amistad, la bellísima ex integrante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano reveló que se encontraba soltera, luego de casi cuatro años de relación con su ahora ex novio el modelo peruano Guty Carrera y aunque en un primer momento ésta pidió respeto y dijo que no hablaría del tema, hace unos días reveló por qué terminó su romance.

Fue por medio de redes sociales que Brenda Zambrano se animó a dar detalles de su ruptura con Guty Carrera, pues la propia influencer asegura que aunque aún no quería hablar de esto, se ha dado cuenta que la han tachado de infiel, lo que quiere aclarar pues asegura que no se trató de ningún tipo de engaño.

¿Por qué terminaron Guty y Brenda Zambrano?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, la ex integrante de Acapulco Shore reveló que decidió romper el silencio respecto a su ruptura con Guty Carrera por que hay gente que se está dedicando a asegurar que ella le fue infiel al peruano, pero esto no fue así y es la misma Brenda quien lo aclaró en un video que ya circula en redes sociales.

“Hay cuentas falsas que se crearon para ponerme mal a mí, para decir que lo engañé. Por eso, me tomé el atrevimiento de hablar con la verdad. Yo anuncié que terminé con Guty y a los dos segundos se crean cuentas para decir que lo engañé, eso no está padre. Si fuera verdad, diría que sí, pero no me gustan que se digan mentiras sobre mi persona”, comenzó a contar Brenda Zambrano

Luego de asegurar que no le fue infiel al peruano, la también ex integrante de La Casa de los Famosos compartió que las razones por las que decidió tomar la decisión de terminar su relación con Guty es por que no era feliz con él, pese a que en redes sociales se veían muy enamorados, la realidad que vivían era otra, además asegura que la má afectada de todos ha sido su mamá.

“Mucha gente solo ve lo que le mostramos en redes, solo él y yo sabemos lo que pasó...Si no eres feliz, ya no hay nada más que hacer y no tienes por qué hacerle perder el tiempo a la otra persona o seguir ilusionando. Y yo no era feliz… Fueron cuatro años. Mi mamá es la que más está sufriendo mucho por esta ruptura”, dijo Brenda Zambrano

Por otra parte, Zambrano aseguró que ella se encuentra bien, pese a aunque a veces la ven un poco triste o incluso ella se siente así es algo normal pues aunque ella tomó la decisión de terminar son procesos que duelen.

La ex integrante de Acapulco Shore además dejó claro que la casa en la que vivían es de ella pues está a su nombre como la gran mayoría de las cosas que tienen, sin embargo, Brenda reveló que Guty aún no termina de llevarse todas sus pertenencias.

Por otra parte, Zambrano dejó claro que de todos los proyectos que tenían juntos, lo único que se llevará a cabo es la película que grabarán, pero descarta trabajar en algún tipo de reality show con su ex pareja.

