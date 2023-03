Esmeralda Pimentel celebra un año sin sus implantes: “Hoy me siento más poderosa que nunca”

En un momento donde parece que las cirugías estéticas se pusieron de moda, hay quienes se detienen en el camino y analizan las cosas de una forma distinta. En este caso, Esmeralda Pimentel se encuentra más feliz que nunca debido a que cumplió un año desde que decidió quitarse los implantes mamarios y lo festejó con sus seguidores de las redes sociales a través de una emotiva publicación.

La actriz explicó a finales del año pasado los motivos que la orillaron a regresar a su aspecto original donde destacó que fue principalmente por salud. Ahora, después de varios meses su visión de la vida ha cambiado y así lo manifestó: "MI PRIMER ANIVERSARIO DE EXPLANTACIÓN!!!! Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!", escribió en Instagram donde se le puede ver contenta y con las prótesis en sus manos.

De igual manera le agradeció a su hermana y a su madre por haberla apoyado durante el duro proceso que atravesó, "ustedes mejor que nadie, saben lo doloroso que fue. Gracias por ser mis aliadas en mi florecer. No solo sanó mi cuerpo, también se regeneró mi corazón", se puede leer en su largo comunicado donde irradió felicidad.

Al final Esmeralda Pimentel dijo honrar sus cicatrices, pues a través de ellas recordará día a día lo valiente que es, así como lo mágico y poderoso que es su cuerpo. "Tu poder y tu belleza están en tu mente, tus creencias y tu corazón! Aprópiate de tu salud y de tus decisiones! No estás sola!", les aconsejó a sus seguidoras que estén atravesando la misma situación.

¿Cómo se siente Esmeralda Pimentel a un año de haberse quitado los implantes?

Desde un video y con una sonrisa enorme, Esmeralda Pimentel señaló que se siente más hermosa, sensual, libre y femenina que nunca, además de estar orgullosa "de haberme quitado estas cosas tóxicas. Girls (chicas), aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza y no está la seguridad, no", mencionó la también productora para después ponerse a bailar.

De igual forma explicó que tuvo muchos problemas de salud desde que se colocó los implantes, pero no fue hasta después que pudo visibilizarlos para poder transmitir el mensaje y advertirles a las mujeres para que no cometan el mismo error. En este caso, afirmó que tuvo que aprender a "mal-vivir" durante 12 años con los siguientes síntomas:

Ataques de ansiedad

Agotamiento crónico

Dificultad para concentrarse

Pérdida de memoria

TaquicardiaDolor de articulaciones

Migrañas

Estreñimiento

Eccemas en la piel

Moretons

Manchas en la piel

Ojos rojos

Insomnio

Dolor en el pecho y en los hombros

Sensación constante de asfixia

Falta de aire

