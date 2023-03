“Le voy hacer brujería”: Yeri Mua amenaza a Omar Núñez, el exprometido de Tammy Parra

La popular influencer Yeri Mua se lanzó con todo contra Omar Núñez, exprometido la tiktoker Tammy Parra, esto luego de que se reveló que él le era infiel a su pareja. Fue a través de un video en vivo que la veracruzana arremetió contra el exprometido de su amiga, ya que no solo lo tachó de ser "feo", sino que hasta lo amenazó con hacerle brujería para vengarse del dolor que le causó Tammy.

Esta semana los nombres de Tammy Parra y Omar Núñez ganaron popularidad en redes sociales luego de que el influencer le pidió matrimonio a la joven tiktoker en París. No obstante, lo que parecía ser un final de cuentos de hadas se convirtió en una terrible pesadilla cuando una modelo apareció en redes y aseguró que Omar le era infiel a su pareja. Con capturas de pantalla y grabaciones de video, la tercera en discordia demostró que el tiktoker sí engañaba a Tammy, hecho que ocasionó el fin de la relación y del compromiso.

La pareja se había comprometido días antes de que se revelara la infidelidad. Foto: especial.

Desde entonces, diversas tiktokers han salido a mostrar su apoyo hacía Tammy Parra, quien ha declarado estar muy afectada por lo sucedido con su exprometido. En este contexto, Yeri Mua también mostró su solidaridad con la influencer y, a través de un live en Facebook, lanzó fuertes críticas en contra de Omar Núñez, ya que aseguró que él es un hombre "feo" y lo comparó con el ogro Shrek.

“Pobre, perro, está feo aparte. Cómo se atreve a engañar a Tammy, tan bonita que es. ¿Saben qué es lo peor? Yo platiqué con Tammy y me acuerdo que me hablaba de su pareja con tanta ilusión, no quiero abrir heridas, pero lo quería en serio. La manera en que me hablaba de él era como si fuera el príncipe azul, pero el pinch* Shrek”, dijo la veracruzana. De igual manera, resaltó que admira la actitud de su amiga, ya que ella decidió ponerse en primer lugar y se evitó crear más polémica en torno a la situación.

Tiktokers han mostrado su apoyo a Tammy Parra tras la ruptura. Foto: especial.

Además, Yeri lanzó una fuerte amenaza a Omar Núñez, ya que aseguró que haría cualquier cosa para defender a su amiga y que él pague las consecuencias del dolor que lo ocasionó. “Tammy no es vengativa, pero yo sí. Así que le voy a hacer una brujería, así que cuídate, pinch*, vato. Cuídate pinch*, perro, porque yo soy de Veracruz y con mis amigos nadie se mete y te voy a hacer una brujería para que no se te pare. Yo opino que está bien que Tammy no sea vengativa, pero yo sí. Por eso tienes que tener una amiga que sea vengativa”.

Antes de concluir su video, Yeri Mua arremetió nuevamente contra el infiel, asegurando que sí le hará brujería para que sueñe a Tammy Parra cada que quiera estar con otra mujer.“No te preocupes, Tammy, yo le voy a hacer una brujería para que te sueñe todos los días, te sueñe y que cada que intente estar con una vieja no se le pare a ese pobre perro infeliz y se va a arrepentir todos los días de su vida”.



