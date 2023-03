"Le puse cuerno": Tras confirmar su separación, Galilea Montijo destapa que le fue infiel a uno de sus ex

La guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de romper el silencio para confesar que le fue infiel a uno de sus ex, lo que desató un sin fin de especulaciones sobre de quién se podría tratar, pues apenas hace una semana hizo oficial su separación de su esposo, Fernando Reina.

Fue en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" en donde la tapatía más famosa se sinceró con todo para hablar sobre la ocasión en la que le fue infiel a una de sus exparejas sentimentales. Sus declaraciones dejaron en completo shock a todos los internautas.

Galilea Montijo destapa infidelidad

En la reciente transmisión del programa de Unicable, "Netas Divinas", Galilea Montijo fue cuestionada sobre si en alguna ocasión tuvo que cambiar algo por su pareja sentimental. Fue en ese momento en el que habló de una ex relación que presuntamente no terminó nada bien.

Sin guardarse nada y frente a sus compañeras de transmisión, la también conductora del "programa Hoy" recordó que tuvo un noviazgo bastante tóxico. Contó que su expareja trataba de controlar su forma de vestir y de convivir en sus distintas reuniones con familiares y amigos.

"Intenté mucho tiempo cambiar, después le puse cuerno", dijo ante sus compañeras.

Como era de esperarse, las declaraciones de Galilea Montijo no pasaron desapercibidas para nadie desatando un sin fin de especulaciones sobre quién de sus exparejas fue al que engañó. Para no desatar rumores, la conductora prefirió no revelar ningún nombre.

Galilea Montijo y su divorcio

Hace una semana, en pleno "programa Hoy" en vivo, Galilea Montijo se tomó unos minutos para hablar con sus compañeros y el público. Entre lágrimas, la estrella de televisión confesó que se separó de su esposo, Fernando Reina, con quien pasó los últimos 11 años juntos.

En un comunicado compartido en redes sociales, la estrella de Televisa dijo que comenzó el proceso de separación y todo ocurrió en total tranquilidad. Dijo que continuarán trabajando para sacar adelante al hijo que tienen en común.

