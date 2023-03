Desde Mexicali, Yeri Mua presume sus últimas fotos en coqueto bikini

La influencer Yeri Mua dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores después de publicar una fotografía donde aparece en bikini, sentada en un camastro y gozando de una tarde soleada desde Mexicali, Baja California. Aunque esto no es nuevo, pues siempre les ha modelado este tipo de prendas, en esta ocasión amenazó con que serían las últimas imágenes que publicaría de ese modo.

Por supuesto que la noticia no la tomaron muy bien sus followers, pues están acostumbrados a admirarla en ese y otro tipo de outfits. "Cómo que las últimas ya te vas a retirar de redes", "Hermosa mi Yeri", "Muchas no están soportando, hermosa", "La patrona de patronas", fueron algunos de los comentarios que le hicieron sus admiradores.

Yeri Mua presumió su figura desde el camastro (Foto: IG @yerimua)

Al parecer, Yeri Mua decidió darse unos días de vacaciones en compañía de algunas amistades. Esto se pude ver por los videos que compartió desde las historias de Instagram. Cabe destacar que la "Bratz jarocha" se ha sometido a varias sesiones fotográficas donde luce atuendos dignos de pasarela. Es posible que traiga entre manos algún proyecto y los sorprenda a todos en las próximas semanas.

Yeri Mua amenazó con que serán las últimas fotos en bikini (Foto: IG @yerimua)

Yeri Mua genera polémica en el Día Internacional de la Mujer

En marco del Día Internacional de la Mujer Yeri Mua publicó una imagen donde aparece semidesnuda y con la leyenda "pu$% pero libre" con la intención de alzar la voz para exigir igualdad de derechos, oportunidades y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia para las mujeres. Sin embargo, parece que las cosas no le salieron como quiso, pues desató una ola de críticas de parte de algunos internautas.

Resulta que al ser una "figura pública", la veracruzana ha tenido que estar muy atenta a sus redes sociales, donde con frecuencia hace lives y expone mucho de su vida personal. Parte de esto son las peleas que sostiene con sus haters, quienes la atacan por su apariencia, acciones o prácticamente de la nada. Como es lógico tiende a defenderse aunque no de la mejor manera y eso se lo refrescaron.

Yeri Mua se manifestó en el 8M (Foto: IG @cesarmorenofotografo)

"Nena, pero y si tú te la vives hablando PESTES de las mujeres, no deberías de apoyar este días", "Ella a mi no me representa , cuando habla mal de otras mujeres , cuando humilla a otra mujer, ella no soy yo #8M", "Creo que Yeri agarra el feminismo a su antojo, por qué se supone que entre mujeres ay que apoyarnos para no sufrir violencia o maltrato (de cualquier tipo) y ella a humillado y burlado de muchas mujeres", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Yeri Mua defendió las fotografías y leyenda bajo el argumento de que siempre la atacan usando la palabra altisonante debido a la manera como vive su vida íntima. "Por querer ser libre, pero no estoy dispuesta a dejar de serlo solo por que el mundo no está listo para ver mujeres viviendo su vida", mencionó.

Yeri Mua generó críticas por su manera de alzar la voz en el 8M (Foto: IG @cesarmorenofotografo)

