Hija de Daniela Castro lleva cinco días internada en un hospital, esto es lo se sabe

Mediante algunas historias compartidas a través de su cuenta de Instagram, Daniela Díaz Ordaz Castro, hija de la actriz Daniela Castro, compartió con que fue hospitalizada de emergencia y aunque no dio detalles de su estado de salud, expresó que realizó el video porque tenía que realizar una video conferencia con algunas de sus seguidoras.

La actriz de 20 años se grabó desde el hospital y contó que llevaba ya cinco días hospitalizada por lo que se había visto en la necesidad de hablarlo ya que no podría llevar a cabo el encuentro con sus fans.

La joven actriz no dio detalles sobre su estado de salud

“No iba a subir este video porque realmente es algo muy personal pero lo voy a hacer porque el día de hoy teníamos un Zoom con muchas de ustedes”, contó en algunos clips y además informó que su reunión se debía posponer hasta que ella estuviera recuperada.

“Me tuvieron que internar de emergencia, no voy a dar detalles, pero se va tener que posponer, la verdad es que se me fue la semana. Llevo aquí cinco días y se me olvidó por completo el Zoom, pero ahorita vengo a decirles que pronto lo vamos a hacer”, indicó.

En la grabación, la joven se encuentra en un cuarto de hospital con una bata color guinda y con una cánula nasal de oxígeno. lo que podría indicar que su estado de salud sí fue delicado y apenas comienza a recuperarse.

Danka es hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón, nieto del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. La actriz y Gustavo se casaron en 1999 y tuvieron a tres hijos: Daniela, Alexa y Gustavo.

Daniela Díaz Ordaz Castro debutó en televisión

La historia de éxito de la familia Castro seguirá alargándose, pues Daniela Ordaz, hizo su presentación en la televisión cuando participó en la telenovela del productor Juan Osorio, "Qué le pasa a mi familia", en donde compartió créditos con actores como José Ron, Ariadne Diez, Julián Gil, Diana Bracho, entre otros.

Este fue el debut de la hija mayor de Daniela Castro y un lanzamiento del cual muchos tienen puestos sus esperanzas con la pequeña que quiere demostrar que la actuación es cosa de familia.

El productor Juan Osorio habló en el programa "Todo para la mujer" con Maxine Woodside, en donde explicó lo que opinaba de que la joven actriz, tuviera un papel interesante.

"Estoy muy contento de darle la oportunidad a una joven que tal vez ustedes conocen o su nombre les suena, Daniela Ordaz, hija de Daniela Castro", afirmó Osorio en su momento cuando la joven debutó.

