VIDEO | El actor Jesús Ochoa se agarra a golpes con un hombre frente a la ANDA

El actor y ex dirigente de la ANDA, Jesús Ochoa, protagonizó una pelea callejera en el momento que se agarró a golpes con otro actor. Esto aconteció frente a las instalaciones de la ANDA, en el momento que Jesús Ochoa se encontró en el también actor Fidel Ábrego, a quien presuntamente le habría reclamado algo y, sin previo aviso, amenazado para luego lanzar una agresión física.

Ante esto, Ábrego, quien como Ochoa pertenece al segmento poblacional de la tercera edad, habría respondido tratando de librar un puñetazo y algunos otros manotazos.

El suceso fue captado en video por un transeúnte que luego se acercó a la trifulca para tratar de separarlos. El año pasado, Jesús Ochoa se volvió viral por ayudar a limpiaparabrisas en su labor en las calles de la CDMX.

Tal como si se tratase de un video más de Alfredo Adame donde se está liando a golpes, fue ahora como Jesús Ochoa emprendió vuelo y no dudó en lanzar una agresión.

“Oye me está agrediendo, me saco, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir, me dijiste traidor", indicó el actor Fidel Ábrego durante el video.