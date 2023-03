Sarah Kohan: 4 arriesgados micro bikinis con los que paraliza Instagram

Sarah Kohan es una de las famosas en las redes sociales que conquista con su belleza y estilo. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones, la modelo que se dio a conocer en México por ser esposa de Javier "Chicharito" Hernández, es muy activa y constantemente comparte sus mejores looks, siendo los micro bikinis arriesgados con los que paraliza la plataforma.

La australiana tiene dos hijos con el futbolista mexicano, Noah y Nala, y aunque se mantuvo alejada de las redes por algunos meses, regresó con éxito para seguir enamorando a sus admiradores, quienes nunca pierden la oportunidad de dejarle halagadores mensajes, pues se confirma como una de las mujeres más bellas de las plataformas digitales y también de las amantes de la moda.

Sarah Kohan enamora en bikini

La modelo siempre se ha caracterizado por su estilo revelador para vestir, pero en los últimos días se le ha visto imponer con su atuendos, al compartir con sus 1.4 millones de seguidores en Instagram fotografías en la que se luce con prendas arriesgadas y pequeñas, con las que da cátedra de moda para las mujeres de 20 y 30 años, quienes como ella son madres jóvenes y desean seguir luciendo lo mejor de las tendencias.

Sarah se luce en coquetos looks de playa. Foto: IG @sarahkohan

Sarah logra sumar miles de "me gusta" y decenas de comentarios halagadores en inglés y español, pues la modelo ganó muchos fans mexicanos por su relación con Javier Hernández, de quien se divorció luego de los fuertes rumores de separación e infidelidad, situación que la joven australiana ha dejado atrás, como lo confirma en sus cuentas oficiales, donde ha dejado ver que actualmente está enfocada en su labor de madre y su trabajo.

En las fotos que han causado furor entre sus seguidores, la ex pareja del futbolista derrocha estilo con sus atuendos, pues son piezas que destacan y llaman la atención por ser pequeñas y con diseños modernos, trajes de baño con los que presume su esbelta y estilizada silueta, pues Kohan es muy delgada, algo que hace meses causó preocupación entre sus fanáticos, quienes llegaron a pensar que podría estar enferma.

La modelo impone con sus looks. Foto: IG @sarahkohan

La guapa australiana se luce moderna y juvenil. Foto: IG @sarahkohan

La modelo, que ha colaborado con reconocidas firmas internacionales, como Prada, ya no recibe comentarios al respecto de su silueta, y por el contrario, le llueven halagos por los atuendos que presume, con los que cautiva y resalta su belleza, como pasa con los micro bikinis con los que deja poco a la imaginación y confirma que cuando se trata de looks de playa no teme en probar con los más arriesgados diseños.

Sarah Kohan, de 29 años, se casó en el año 2019 con Hernández. La pareja tuvo dos hijos, y después de muchos rumores de separación que comenzaron en diciembre de 2020, se confirmó en el 2021 que estaban en proceso de divorcio. En julio del 2022 los medios dieron a conocer que la modelo demandó a su ahora ex esposo.

Kohan suma miles de "likes2 con sus looks. Foto: IG @sarahkohan

