Conoce a los guapos hijos de Brendan Fraser y Afton Smith

Brendan Fraser es un actor estadounidense que es conocido por haber personificado a ‘George de la Selva’ y también por haber estado en la trilogía de ‘La Momia’, ‘El regreso de La Momia’ y ‘La Momia, la Tumba del emperador dragón’. Sin embargo, regresó a la pantalla grande con un film que causó impresión en todos, que fue personificando a ‘The Whale’, y que le valió del Oscar a mejor actor. En la ceremonia aparecieron sus hijos, quienes no podrás creer el parecido que tienen.

Si bien Brendan Fraser se dio a conocer en la década del ’90 y de los ‘2000, el actor estadounidense de 54 años estuvo alejado del cine durante unos 20 años debido a problemas personales y a su depresión. El protagonista de la trilogía de ‘La Momia’ fue víctima de abuso sexual y entre los problemas con la obesidad y su tristeza, decidió abandonar Hollywood para mudarse al norte de Nueva York. Pero, Fraser demostró que es un claro de ejemplo de reponerse ante las adversidades.

Brendan Fraser, ganador del Oscar. Fuente Instagram @brendan_fraser

De la mano del director Darren Aronofvsky, Brendan Fraser volvió a la pantalla grande para interpretar a ‘The Wale’, la cual fue nominada a los Premios Oscar y él también estuvo nominado a mejor actor donde compartió nómina con Austin Butler y Collin Farrel. Para sorpresa del estadounidense, se quedó con la estatuilla y en su discurso le agradeció al director por haberle dado una nueva posibilidad en el cine.

Brendan Fraser en 'The Whale'. Fuente Instagram @brendan_fraser

Así lucen los hijos de Brendan Fraser

Brendan Fraser no quiso perderse de la gala y llegó a la alfombra roja acompañado de su novia Jeanne Moore y dos de sus hijos, que son fruto de su matrimonio con Afton Smith. El actor fue acompañado por Leland, de 16 años y Holden. Pero, la ex pareja tienen otro hijo, llamado Griffin que tiene 20 años y no asistió al evento.

Lo que llamó la atención fue el increíble parecido del actor con sus hijos Leland y Holden, teniendo en cuenta que tienen rasgos idénticos a Brendan Fraser cuando era joven. El protagonista de ‘La Momia’ tuvo palabras de agradecimiento hacia sus hijos y en especial hacia Griffin, que a los dos años fue diagnosticado con autismo.

SIGUE LEYENDO:

Oscar 2023: The Whale y el secreto detrás del nombre de la película protagonizada por Brendan Fraser

VIDEO | Oscar 2023: Así es la impresionante caracterización que usó Brendan Fraser en la película La Ballena