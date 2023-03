VIDEO | Este es el momento exacto en el que Natalia Téllez hizo llorar a Paola Rojas durante programa en vivo

Hay amistades que superan la pantalla y una de ellas es la conformada por Natalia Téllez y Paola Rojas, quienes en más de una ocasión han demostrado el estrecho vínculo que las mantiene unidas, mismo que las ha orillado a hablar de lo que piensa una de la otra de manera abierta, sin miedo al qué dirán o a cómo reaccionará la otra parte, cuestión que explica el porqué en una de las emisiones del mes pasado de "Netas Divinas", los televidentes pudieron ser testigos de cómo la pelirroja puso en jaque a la periodista.

De hecho, la escena fue tan intensa que rápidamente fue replicada en varias redes sociales, entre ellas Twitter y Facebook, donde los usuarios aprovecharon el mes en el que se conmemora el "Día Internacional de la Mujer" para revivir el audiovisual en el que se aprecia cómo es que Natalia Téllez hizo llorar a Paola Rojas.

Pero ¿a qué se debió este incidente?, ¿es acaso que la amistad se fracturó? A diferencia de lo que muchos podrían pensar, todo se debió a que durante el programa de Unicable, las conductoras comenzaron a hablar de las mujeres que admiraban y mientras Consuelo Duval y Galilea Montijo eligieron a Frida Kahlo, la actriz de 37 años decidió mencionar a su amiga y compañera, Paola Rojas.

"Yo voy a decir Paola Rojas, porque hay muchas mujeres increíbles en los libros, pero no tuve el privilegio de conocerlas, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora. Tú eres una mujer que abres camino, que yo admiro profundamente y que está en mi historia y en en la historia de muchos. Lo veo y lo leo al ver cómo la gente se expresa de ti. Veo tu camino, veo tu trabajo. Yo te admiro profundamente", expuso Natalia Téllez.

Esto rápidamente conmovió a la periodista, quien tras escuchar las emotivas palabras de su amiga no pudo contener el llanto, demostrando lo mucho que significaba para ella el hecho de que una mujer tan cercana pensara eso de su trayectoria, misma que la ha posicionado como una de las presentadoras de noticias más querida.

De hecho, en los comentarios del clip extraído del mencionado episodio de "Netas Divinas", muchos de los usuarios no dudaron en hacer eco a las declaraciones de Natalia Téllez, por lo cual no dudaron en reafirmar que la extitular de "Al aire con Paola Rojas" es una mujer sobresaliente que vale la pena elogiar.

"¡Bien Natalia! Excelente reconocer públicamente a esa mujer tan admirable"; "¿Cómo no admirar a Paola con esa tremenda inteligencia que se carga?" y "Es una guapura de mujer en todo sentido: luchona, sencilla, simpática, resiliente, amorosa y sobre todo inteligente", son algunos de los comentarios que destacan en redes sociales.

Por su parte, el resto de las conductoras de "Netas Divinas" no dudaron en aplaudir lo dicho por Natalia Téllez argumentando que la periodista debía de recibir las palabras porque se las merecía y se las había ganado a pulso, no únicamente por su pensamiento feminista, sino por todos los diferenciadores que ha sembrado en el ámbito periodístico.

Esto no solo por sus investigaciones, sino por la manera en la que ha demostrado que la forma de vestir de una mujer no influye en sus habilidades profesionales. Sobre este punto, Natalia Téllez señaló: "Lo que ella siempre decía de la feminidad, que el hecho de que alguien no se ponga aretes tampoco niega su feminidad, pero que alguien dé noticias en una falda corta no niega su enorme capacidad".

