Paola Rojas llora en vivo al recordar este "mágico momento" de su noticiero junto a María Elena Ríos

María Elena Ríos, saxofonista mexicana, quien fuera atacada con ácido por órdenes de su ex pareja, el ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, reveló uno de los momentos más íntimos y de mayor introspección que vivió después del atentado en su contra.

Durante el programa "Netas Divinas", dio a conocer que fue invitada a un programa con Paola Rojas, cuando tenía su noticiero por las mañanas en Televisa, donde se encontró con Ximena Sariñana, y compartieron uno de los momentos más icónicos de su carrera frente a las cámaras.

María Elena Ríos fue atacada con ácido por órdenes de su ex pareja. Crédito: Instagram

Paola fue la primera en recordarlo, y aseguró que a pesar de que pidió hacer la entrevista de espaldas, sus ojos fueron lo más impresionante, pues comunicaban mucha fuerza, mucha lucha por obtener justicia. Sin dudas, expresó, fue el rasgo que quiso en ese momento que pudiera verse en la televisión. Además, describió el momento como algo "algo mágico, y un momento transformador que le da sentido a mi trabajo".

"Hoy me encanta ver tus brazos descubiertos. Te veo tan liberada que entiendo, no estabas lista en otro momento. Cuando te tuve en el estudio, me acuerdo que aceptaste cuando lo hacías, y pediste dar la espalda, respetamos esa decisión. Yo que te estaba viendo, y que veía esa fuerza en tu mirada, decía que ojalá todos pudieran ver tu mirada. Hoy la están viendo. Es una de esas cosas que yo pedía. Lo transmites", contó Paola.

Luego, agregó cómo fue que se le ocurrió realizar tan importante dueto. Debido a cosas del destino, la cantante de pop Ximena Sariñana estaba también en plena gira de promoción, y una de sus paradas era en el noticiero después del segmento de María Elena Ríos, pero en el corte comercial, decidió unir ambos talentos.

La conductora ideó aquel momento cuando vio a dos grandes talentos en su foro. Crédito: Instagram

"Ambas accedieron y fue tan bello cuando con el saxofón y con la voz cantaron "La llorona". Me lo llevé a conferencias y a pláticas, y no te imaginas la fuerza que les diste con tu música, con tu ser tan potente", dijo con los ojos ya cristalinos y a punto del llanto, mismo que no pudo contener más en cuando supo la manera en que lo vivió la saxofonista.

"Es donde se lleva a cabo la frase tan romántica de que la música cura. Fue muy espontánea esa ocasión. Recuerdo que le dije "La Zandunga" y empecé a tocar "La llorona". Cuando la escuchas evoca a una mujer triste, pero en esa circunstancia fue reivindicarla y contextualizarla en otro momento", empezó contando María Elena Ríos.

Aseguró, en este contexto, que por ese momento no pasaba por las mejores condiciones, pero todo le pareció mágico, al grado de que pudo reconciliarse con su instrumento, ya que por una larga temporada incluso llegó a "odiarlo" y dejó de tocar. Sin embargo, volvió a pisar diversos escenarios gracias a la entrevista con Paola Rojas.

"Yo no estaba en las mejores condiciones, pero el momento fue mágico, Paola. Ahí es donde empecé a reconciliarme.Yo odiaba mi instrumento desde el día que me llevaron a inscribirme en esa banda del música del pueblo, porque eso le enojó a mi agresor. Fue precisamente en el programa cuando me empecé a reconciliar", finalizó María Elena Ríos.

SIGUE LEYENDO:

"Yo no nací quemada, no es vanidad, es un derecho a reconstruirme", María Elena Ríos no frena su lucha por justicia

Así le cantó Alejandro Sanz "Cuando nadie me ve" a María Elena Ríos en un grito contra la violencia de género

La injusticia que vive María Elena Ríos no es casualidad, sino consecuencia del machismo