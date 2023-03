VIDEO| A Natalia Téllez le “encantaría” hacer un trío; esta sería su única condición

Natalia Téllez es una de las conductoras preferidas de “Netas Divinas” por su estilo “open mind” al momento de abordar los diferentes temas que se plantean en el programa de televisión.

Así lo demuestra en uno de los tantos episodios del programa cuando reveló cómo su historia de amor con Antonio Zabala, papá de su hija Emilia, se cuenta en dos partes ya que, muy al inicio de la relación, ella decidió terminar con él. Mientras las conductoras de la emisión hablaban de las segundas oportunidades, Natalia reconoció que, en su caso, fue ella quien recibió este gesto por parte de su actual pareja.

Natalia detalló que, en aquella ocasión, decidió romper con Antonio víctima de sus miedos; sin embargo, fue durante el tiempo de su separación, que describió que él era el hombre con el que quería formar una familia. “Yo estoy con Antonio, porque él me dio una segunda oportunidad a mí”, dijo.

Natalia y Antonio Zabala están juntos desde 2020 Foto: IG @natalia_tellez

Recordó que esto ocurrió tiempo antes de que decidieran convertirse en padres. “Yo estuve con Antonio y yo lo corté, porque tenía como dudas de ciertas cosas, pero para bien o para mal, tuve la necesidad de buscarla, de realmente escarbar para saber cuál era la verdad absoluta de Nat. Porque yo sabía que si estaba con Antonio, lo que seguía era una familia, porque eso era lo que él quería, estaba hablado y a mí me dio mucho miedo y traté de escapar de eso, traté de cuestionarlo hasta el último segundo”, reconoció.

La conductora se caracteriza por la apertura con que aborda diversos temas Foto: IG @natalia_tellez

La también actriz recordó que, desde que conoció a Antonio, él le expresó sus ganas de formar una familia, un deseo que ella también compartía, pero que le generaba muchas dudas. “Se habló todo, familia, vivir juntos y como que todas mis alarmas de orfandad, caos, miedo, todo se encendió”, añadió.

Luego de descubrir que también quería construir una vida al lado de Antonio, ella lo buscó y el resto es historia. “Después él me dio una segunda oportunidad para retomar la relación y también es bueno aceptarlo, porque creo que es una segunda oportunidad que ha fructíferado, aunque yo estaba tratando de sabotearla salió, porque venía, yo lo deseaba y porque la pudimos construir, entonces, me parece que no siempre las segundas oportunidades salen mal”, expresó.

Natalia se convirtió en mamá en febrero de 2022 IG @natalia_tellez

¿Cuál es la única condición de Natalia Téllez para hacer un trío?

Natalia Téllez vuelve a sincerarse y confiesa que se siente lista para tener un trío y probar cosas nuevas con su pareja. En una ronda de preguntas en el programa “Netas Divinas” la conductora compartió detalles de su vida íntima. Expresó que está abierta a la posibilidad de realizar un trío para encender la llama del amor con su pareja; sin embargo, reveló cuáles serían las condiciones para que esto sucediera.

Durante una de las emisiones de “Netas Divinas”, la conductora fue cuestionada si estaría dispuesta a tener un trío para mantener encendida la llama de la pasión en su relación. Natalia Téllez se mostró convencida por la firmeza de su respuesta, esto fue lo que dijo. “¿Preferirías que fuera con un amigo o alguien desconocido?”, le preguntaron a Natalia Téllez en una conversación íntima. Sin pensarlo demasiado, la actriz respondió que sí estaría interesada en hacer un trío y, de hecho, aseguró que le “encantaría”.

Natalia Téllez es una de las conductoras favoritas de Netas Divinas Foto: @natalia_tellez

Sin embargo, la conductora explicó que hay ciertas condiciones para que esta situación pueda suceder dentro de su relación. La conductora explicó que preferiría que la persona que hiciera el trío con ella y su pareja fuera alguien con el que ninguno tiene una relación cercana.

“Preferiría que fuera alguien con el que ninguno de los dos tenemos tanta relación”, comentó Natalia Téllez.

La también actriz explicó que sí le agrada la idea de hacer un trío, sin embargo, dijo que le faltaba madurez para poder hacerlo con un amigo cercano, ya que los sentimientos de por medio podrían complicar su relación de pareja.

“Yo considero completamente que me encantaría llegar al nivel de madurez donde alguien que aprecio y que es cercano, podría tener un trío”, finalizó la conductora.

SIGUE LEYENDO:

Natalia Téllez confiesa cuál fue el peor invitado de "Netas Divinas": "Yo sentí que el güey estaba en otro p*to planeta"

Natalia Téllez revela por qué defendió a Galilea Montijo y Andrea Legarreta tras su salida de Hoy