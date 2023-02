VIDEO: Paola Rojas rompe en llanto por culpa de Natalia Téllez

Paola Rojas rompió en llanto durante el más reciente programa de Netas Divinas en el que Natalia Téllez se sinceró y le confesó lo que verdaderamente piensa sobre ella. Al mismo tiempo, sus compañeras se unieron a la también actriz y coincidieron son sus palabras, las cuales sacaron algunas lágrimas de la periodista, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer que no muestra sus sentimientos en la pantalla. Con este emotivo momento, las conductoras demuestran que tiene una amistad muy fuerte, la cual han construido a lo largo de los años.

Hace unos días se transmitió el programa de Univision, en donde al empezar las conductoras hablaron de las mujeres de la historia que admiran o les gustaría ser, debido a que han abierto camino para el género femenino. Mientras que Consuelo Duval y Galilea Montijo eligieron a Frida Kahlo por todo lo que enfrentó en su vida y cómo resaltó en su época, Téllez, de 37 años, mencionó a su compañera Paola Rojas, quien ha sido una fuente de inspiración para ella.

Así hizo llorar Natalia Téllez a Paola Rojas

La protagonista de "Fondeados" explicó que aunque hay muchas mujeres en la historia, lamentablemente no las pudo conocer, sin embargo, actualmente está la periodista de Televisa, de quien ha sido muy cercana por lo que conoce muy bien su carrera y su vida personal. "Yo voy a decir Paola Rojas, porque hay muchas mujeres increíbles en los libros, pero no tuve el privilegio de conocerlas, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora", comenzó su discurso la actriz.

"Tú eres una mujer que abres camino, que yo admiro profundamente y que está en mi historia y que está en la historia de muchos. Lo veo y lo leo como la gente se expresa de ti. Veo tu camino, veo tu trabajo. Te admiro profundamente", indicó Natalia Téllez, quien al pronunciar estas palabras hizo llorar a la ex titular de "Al aire con Paola Rojas", programa que dejó a principios del año. Asimismo, sus compañeras de la emisión se unieron a la actriz, destacando que la comunicadora es mujer que inspira: "Nos abres camino a todas", destacó Daniela Magún.

"Lo que ella siempre decía de la feminidad, del hecho de que alguien no se ponga aretes tampoco niega su feminidad, pero que alguien de noticias en una falda corta no niega su enorme capacidad", explicó Natalia recordando que Paola Rojas cambió poco a poco la forma en la que se presentaban las periodistas en los noticieros, ya que fue una de las mejores vestidas y se convirtió en un ejemplo de estilo para muchas personas, quienes encontraban en ella en una fuente de inspiración debido a que demostró que se puede ser seria con looks coquetos.

Natalia Téllez hizo llorar a Paola Rojas al confesarle que la admira IG @netasdivinastv

A pesar de que Paola Rojas dejó la emisión matutina, sigue trabajando como conductora de Netas Divinas, en donde comparte cámaras con Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo. Asimismo, continúa haciendo algunos reportajes los cuales comparte en sus redes sociales, como el que realizó en las Licuachelas de Tepito, y también presume sus mejores atuendos en su cuenta de Instagram, en donde ya está a punto de llegar a los 2 millones de seguidores, lo que demuestra que es una de las favoritas.

