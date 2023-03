Natalia Téllez aseguró que el reguetón es muy denigrante: "No me parece empoderador de la mujer"

Natalia Téllez recientemente reveló que no le gusta la música de reguetón, debido que tenía letras que denigran a la mujer en vez de empoderarla. La actriz y conductora indicó que es consiente de las implicaciones que puede traer su comentario, sin embargo, decidió dar las razones por las que no está de acuerdo con el género urbano y cómo se baila. Como predijo, sus palabras dieron mucho de qué hablar y generaron un debate en los redes sociales.

Las "Netas" hablan de las mujeres que bailan reguetón

En el más reciente capítulo de Netas Divinas, las presentadoras hablaron de la música y el baile de reguetón, por lo que Paola Rojas le preguntó a Daniela Magun qué sentía cuando se subía a un escenario junto a Kabah, y vestía ropa cautivadora: "¿Consideras que eso te convierte en objeto sexual por cómo te están viendo o te empodera o qué pasa contigo, con tu piel con tu cuerpo, con tu todo por mostrarte así en el escenario?”, por lo que la cantante y conductora dio su contundente respuesta.

“Me empodera. No me siento un objeto sexual en ningún momento, no siento una mirada de que alguien me quiera hacer daño o que solo estén viendo mis bubis…, porque tampoco soy tan voluptuosa. Pero también entiendo ese lado de mamá de ver a una mujer que está perreando en el piso y quererle decir ‘No bailes así’, me da nervio, la quiero cuidar, la quiero proteger”, respondió la también integrante del "90's Pop Tour".

“Entiendo ese otro lado del miedo, del no querer escuchar esas letras. (…) Siento que hoy se viven dos mundos, mucho en las mujeres, totalmente separados por brechas generacionales”, complementó Magun, que recibió la replica de sus compañeras como Consuelo Duval, quien platicó su experiencia con su hija Paly, que de acuerdo a sus palabras "baila como diosa", pero también ha visto como la observan los hombres: "De repente volteo y veo al güey, y es ‘No te expongas’”.

Natalia Téllez confiesa que no le gusta el reguetón

Fue durante esta plática que Natalia Téllez confesó que le parecen denigrantes las legras de reguetón, porque ponen como un objeto sexual a las mujeres. Explicó que aunque admira a aquellas que se sienten libres y empoderadas al bailar el género urbano, pero destacó que las canciones son todo lo contrario.

"Está bien que ellas actúen sin miedo con la consciencia de dónde viven; sin olvidar de ‘Yo me siento empoderada y libre’, y el mundo el mundo sigue siendo violento, cosificador, sexualizante, denigrante. Se necesita mucha información para que este discurso de 'bailo y me empodero'… cuando la letra está diciendo ‘Baila perra’, no me parece a mí empoderador”, indicó la protagonista de "Fondeados".

Natalia Téllez dijo que no quiere que su hija Emilia baile requetón IG @natalia_tellez

"Me pueden aniquilar (en redes) por eso, la industria de la música urbana a mí no me parece empoderadora de la mujer. Me encantan las chicas que están ahí, creo que hacen una gran labor, se necesitan más 'Anittas'. Soy muy ignorante respecto del tema, pero viéndolo de fuera, como alguien que lo consume, tengo un gran conflicto con las letras; nunca me gustaría que Emi (su hija) bailara letras de ‘Baila perra’”, dijo la conductora, que aclaró que espera que haya más mujeres que escriban canciones en las que hablen de los hombres o bien, de una sexualidad sin tanta violencia.

