¿Quién es Bloo? El idol surcoreano que visitará México por primera vez

México es uno de los mercados principales del K-Pop en América, nuestro país ha recibido la visita de varios artistas K-Pop desde hace más de una década. Este 2023 promete ser el año para los fans de este fenómeno, pues habrá varios conciertos como el de Bloo.

Dentro de la oferta musical para los seguidores de la cultura coreana se encuentra el K-Pop, el hip-hop y los colectivos como DPR, además las promotras mexicanas han apostado aún más por traer a grandes artistas a nuestro país por primera vez y el idol surcoreano es uno de ellos.

BLOO es un cantante, rapero, compositor y prodcutor de la agencia UNCUTPOINT, tiene 28 años y se presentará el próximo 23 de marzo en el Auditorio Blackberry, siendo uno de los primeros solistas en presentarse en CDMX.

Te puede interesar: Lapillus visita por primera vez México y se reúne con sus fans mexicanos con un doble show case

Conoce a BLOO, el rapero que enamoró a sus fans con su K-hiphop

A diferencia de la mayoría de los idols, BLOO nació en Los Ángeles, Estados Unidos el 2 de octubre de 1994, es hijo único y tiene un perro llamado Dream. Además de su carrera como solista, ha incursionado con el dúo "Neonblue" y su estilo se caracteriza por canciones hip-hop románticas y sentimentales.

Su nombre real es Kim Hyun Woong y su más reciente sencillo es “hug me tight”, aunque tiene otras canciones que le han permitido posicionarse en el gusto de las fans. BLOO debutó con el single Better en febrero de 2017, pero no fue hasta el 2020 que tuvo gran reconocimiento con "Downtown Baby".

Su primer concierto en México será el jueves 23 de marzo en el auditorio Blackberry, y aunque suelen confundirlo con un artista K-Pop, el idol canta otro de los géneros más populares del país.