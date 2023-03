Andrea Legarreta: conductores de “Hoy” destapan su verdadero estado de salud tras dar positivo por Covid-19

Durante las últimas horas el nombre Andrea Legarreta ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión en lo que va de pandemia, por lo que sus seguidores se han mostrado preocupados por saber cuál es el estado de salud y por ello en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos sobre la situación médica actual de la querida conductora de “Hoy”.

Fue la tarde del lunes 13 de marzo cuando Andrea Legarreta confirmó su contagio de Covid-19 y como se mencionó antes, esta es la tercera vez en lo que va de la pandemia que la querida conductora de “Hoy” contrae este virus, la primera de ellas fue en septiembre de 2020 mientras que la segunda fue en enero de 2022, afortunadamente en cada ocasión salió salir bien librada y sin ninguna afectación de consideración.

Así confirmó Andrea Legarreta su tercer contagio de Covid-19. Foto: IG: andrealegarreta

“¿Otra vez? Nooooo” fue el texto que escribió Andrea Legarreta sobre un video en el que se le pudo ver desde su habitación mostrando el resultado positivo de una prueba de Covid-19.

¿Cuál es el estado de salud actual de Andrea Legarreta?

Tras anunciar su contagio de Covid-19, Andrea Legarreta ya no utilizó sus redes sociales más que para hacer una publicación comercial en la que promocionó un supermercado, además, como era de esperarse, no se presentó esta mañana a trabajar en “Hoy” y debido a que su ausencia fue lo primero que notaron los seguidores del famoso matutino de Televisa fueron sus compañeros los encargados de destapar la situación médica de su compañera.

Fue al inicio de la emisión de este martes 14 de marzo cuando Tania Rincón, Galilea Montijo y Arath de la Torre informaron sobre el contagio de Covid-19 de Andrea Legarreta y además de enviarle cariño y buenas vibras señalaron que la salud de la querida conductora no se ha deteriorado mucho a causa de este virus pues mencionaron que “pasó buena noche” y que por ahora deberá seguir resguardada para romper la cadena de contagios.

Andrea Legarreta se reencontró con Erik Rubín en "Hoy" previo a confirmar su contagio de Covid-19. Foto: IG: andrealegarreta

“Nuestra Andy está enfermita, se contagió de Covid-19, pero tuvo la prevención de hacerse su prueba y ya se guardó y te queremos mucho” se escuchó decir a Tania Rincón, quien antes de dar paso al comentario de Galilea Montijo también agregó “pasó buena noche eeh”.

Durante su intervención, Galilea Montijo pidió no bajar la guardia ante el virus y aprovechó para mandarle un cariñoso mensaje a Andrea Legarreta: “No hay que bajar la guardia con el Covid-19 y aunque ya no es como antes de ir al hospital y todo lo que pasaba hay que estar muy al pendiente, te queremos, Andrea”, fueron las palabras de la conductora tapatía.

Cabe mencionar que, por ahora se desconocen cuáles son los síntomas que presenta Andrea Legarreta tras su contagio de Covid-19, sin embargo, se sabe que cuenta con asistencia médica ante cualquier eventualidad y tampoco se ha informado cuántos días deberá permanecer aislada, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando ella misma salga a ofrecer información más detallada sobre su salud.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Celia Lora sacude la red en colorido micro bikini

A lo Baywatch, Ninel Conde eleva la temperatura con arriesgado micro bikini amarillo

Al natural, Sugey Ábrego luce sus curvas desde un sofá y se confirma como la más bella