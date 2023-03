Andrea Legarreta y Erik Rubín comparten foto desde la tina y tomados de la mano

La ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue dando de qué hablar y esta vez la pareja puso fin a los rumores que surgieron tras su emotivo comunicado, pues durante una dinámica en el programa “Hoy” mostraron el cariño que aún comparten con una serie de preguntas en la que revelaron detalles íntimos de su relación por los que la conductora no evitó derramar algunas lágrimas.

En febrero pasado la pareja dio a conocer el fin de su matrimonio luego de 22 años juntos y lo hicieron a través de un emotivo comunicado en el que puntualizaron que no había un motivo oculto por el que decidieron separarse desde cinco meses antes: “Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros”.

Andrea Legarreta rompe en llanto en entrevista a Erik Rubín. Foto: IG @andrealegarreta

El ex Timbiriche fue uno de los invitados especiales del matutino junto a su hija Mía Rubín, pero fue el cantante quien se sometió a una serie de preguntas durante el segmento “Desde la tina” con las que los invitados revelan detalles polémicos, íntimos y bochornosos. Aunque en esta ocasión se mostró incómodo por algunos momentos, también recordaron detalles íntimos de su relación con los que mostraron el inmenso amor que aún existe entre ellos.

Erik Rubín en la tina

Andrea Legarreta fue la encargada de hacer la entrevista a su exesposo y la pregunta con la que recordaron su historia de amor fue si el cantante ya había conocido a su “princesa tibetana”, que hace alusión a su canción con Timbiriche lanzada en 1990. Al respecto, indicó que cuando el tema salió salió a la luz aún no la conocía pero se la imaginaba igual que ella.

Además, recordaron la canción “Tiempos de amor” que tiene un lugar muy especial en su historia ya que era parte de la puesta en escena “Rent” en la que, al concluir una de sus funciones, el cantante le pidió matrimonio a Andrea Legarreta.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos aseguraron que era evidente el amor que aún existe entre ellos, por el que podrían darse una segunda oportunidad. “Las miradas no mienten, ellos se aman”, “Así debe de ser una relación de exparejas”, “Ellos son una hermosa pareja que merece respeto” y “El amor no se puede ocultar”, fueron algunos de los mensaje que recibieron en redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Paulina Rubio ya habló del divorcio de Andrea Legarreta y su ex Erik Rubín: “Le quiero"

Mía Rubín: el hermoso mini vestido con el que conquistó a todo el programa Hoy