Andrea Legarreta da positivo a Covid-19 tras programa junto a Erik Rubín

Andrea Legarreta compartió a través de sus redes sociales este lunes 13 de marzo que una vez más dio positivo a Covid-19, esto sucede luego de que su exesposo, Erik Rubín, y su hija Mía estuvieron como invitados especiales en el programa "Hoy" para hablar, entre otras cosas, sobre el fin de su matrimonio luego de 22 años juntos.

A través de sus historias en Instagram, la conductora compartió un video del momento en que se revela el positivo en una prueba rápida de coronavirus y lo acompaña con una fotografía en la que se muestra triste. Hasta el momento no ha dado más detalles sobre los síntomas que podría haber presentado de la enfermedad o si alguno de sus compañeros también se habría contagiado.

Andrea Legarreta da positivo a Covid-19. Foto: IG @andrealegarreta

El ex Timbiriche y su hija estuvieron en el matutino para promocionar el “Cumbia Machine Tour”, proyecto musical en el que comparten créditos; sin embargo, no evitaron ser cuestionados sobre su separación y la polémica que se generó por los rumores que apuntaban a terceros en discordia o una infidelidad por parte del cantante.

“Es algo que de alguna manera ya habíamos asimilado, que habíamos platicado ya desde hace algunos meses y la parte complicada es cuando lo haces público, entonces entran las teorías de todo mundo. La verdad muy afortunados porque hemos recibido mucho amor, mucho apapacho, en verdad, nuestros amigos, nuestra familia, mucha gente, somos muy afortunados porque nos quieren mucho”, indicó Erik Rubín.

Contagios de Andrea Legarreta

La conductora, de 51 años, dio positivo por primera vez al virus en septiembre de 2020 y lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde indicó que toda su familia se había contagiado, aunque en aquella ocasión sólo ella tuvo que ser hospitalizada por complicaciones y ante un fuerte cuadro de neumonía por el que permaneció bajo observación.

“Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien. Estaré un par de días y me iré a curar a casa”, compartió en aquel momento la presentadora principal de “Hoy” que recibió fuertes críticas por haber acudido a lugares públicos durante la emergencia sanitaria cuando los contagios se encontraban a la alza.

La segunda vez ocurrió en enero de 2022 cuando una gran cantidad de famosos comenzaron a dar positivo ante la llegada de la variante Ómicron a México. En ese momento tanto Legarreta como Andrea Escalona tuvieron que ausentarse del matutino para ponerse en aislamiento, lo que ocurrió justo después del contagio de Arath de la Torre y Raúl “Negro” Araiza por el que no estuvieron ante las cámaras.

