Andrea Legarreta: La vez que fue HOSPITALIZADA por neumonía tras contagiarse de Covid-19

El pasado lunes 24 de enero, los seguidores del mundo del espectáculo quedaron en shock después de que los conductores del programa Hoy confirmara que Andrea Legarreta, estrella del matutino, diera positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

Desde los primeros minutos y para terminar con todo tipo de especulaciones, el elenco del matutino de Televisa contó que su compañera dio positivo por lo que se ausentaría durante los próximos días, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar.

Minutos más tarde, los conductores se enlazaron con Andrea Legarreta para conocer su estado de salud después de contraer el mortal virus. La conductora confirmó que se encuentra resguardada para proteger a sus seres queridos.

Fiel a su estilo, La Jueza de Caramelo detalló que durante el fin de semana comenzó a desarrollar algunos malestares como dolor de cuerpo y de cabeza. Inmediatamente pensó que se había contagiado y lo comprobó mediante una prueba.

En septiembre de 2020, Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de ser hospitalizada tras dar positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

Desde el hospital, la conductor del programa Hoy compartió un video en el que señaló que, por recomendación de su médico, fue hospitalizada por un par de días para estar en observación por su primer contagio del nuevo coronavirus.

La modelo y actriz contó que después de realizarse una tomografía fue diagnosticada con neumonía. Inmediatamente después los médicos la aconsejaron acudir al hospital para recibir el tratamiento contra el mortal virus.

"Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días", contó en aquella ocasión la conductor del matutino.