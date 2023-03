Amanda Miguel: así fue el triste relato de cómo perdió un hijo con Diego Verdaguer

El romance de Amanda Miguel y Diego Verdaguer se extendió por poco más de 46 años y durante este tiempo la pareja únicamente procreó a su hija Ana Victoria, sin embargo, la cantante argentina reveló que su descendencia pudo ser mayor, sin embargo, esto no ocurrió debido a que perdió al que hubiera sido su segundo hijo, pues así lo confesó ella misma y por ello te contamos todo lo que dijo acerca de este desafortunado y complicado momento de su vida.

Estas declaraciones de Amanda Miguel fueron vertidas durante su participación en el programa llamado “El Minuto que Cambio mi Destino” y durante la charla Gustavo Adolfo Infante fue claro al cuestionarle el motivo por el que no había tenido más hijos con Diego Verdaguer además de Ana Victoria, por lo que la cantante señaló que no le alcanzaba el tiempo debido a que el cuidar a su primogénita le consumía mucho tiempo al igual que su carrera, además, señaló que el estar embarazada era un pretexto para ser discriminada y quedar relegada dentro de la industria musical.

Ana Victoria es la única hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Foto: Especial

“Cuando yo quise tener más hijos a mí se me puso muy pesado el tema de la escuela, Ana no podía faltar más a la escuela y yo dije, ‘mi vida va a continuar así’, yo ya había abandonado mi carrera cuando Ana nació, dejé mi carrera para estar enfocada tres años en el cuidado de mi hija (…) se me hizo muy difícil decir ‘ voy a tener más hijos’ y cuando quise empezaron los temas de la escuela, se puso pesado, me costó mucho regresar, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”, sentenció Amanda Miguel.

“Quedé embarazada, pero lo perdí”

En otro momento de la charla la intérprete de éxitos como “Así no te amará jamás” y “Él me mintió” confesó que fue hace 20 años cuando estaba embarazada del que hubiera sido su segundo hijo con Diego Verdaguer, sin embargo, señaló que lo perdió, pero no entró en detalles del tema y solo se limitó a decir que aunque este episodio de su vida fue doloroso, con el tiempo ha podido superarlo ya que considera que “Dios hace las cosas por algo” pues confesó que no se imagina siendo la mamá de un adolescente a estas alturas de su vida.

“Después quedé embarazada, ya de grande, tendría un hijo de ahorita adolescente y lo perdí, entonces yo digo que Dios sabe por qué hace las cosas, porque yo hoy no me imagino con un hijo de 20 años, por ejemplo, si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo, Dios sabe por qué hace las cosas”, finalizó Amanda Miguel.

Es importante señalar que además de Ana Victoria, Diego Verdaguer tuvo una hija de otro matrimonio previo, cuyo nombre es María Gimena, quien a través de sus redes sociales ha dejado ver que también tenía una estrecha relación con el famoso y querido cantante que falleció el 27 de enero de 2022 por complicaciones de Covid-19.

