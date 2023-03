Siddhartha aparece en un tendedero de 8M en el que se le acusa de abuso sexual

Este viernes 10 de marzo salió a la luz una fotografía en donde aparece el famoso cantante mexicano Jorge Siddhartha González Ibarra mejor conocido dentro del gremio musical como "Siddhartha" colgada en un tendedero de denuncias públicas por agresión sexual; al respecto, el intérprete de "Náufrago" no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los ataques en redes sociales contra su persona y la madre de su hijo, la youtuber Yuya, no han parado.

En marco del Día Internacional de la Mujer y el movimiento "El 9 nadie se mueve", una joven decidió hacer una denuncia anónima en contra del cantante; se trata de una acusación donde señaló que en 2018 sufrió abuso sexual por parte del compositor de "A la distancia", esto luego de que salieron de un concierto y posteriormente fueron a un after.

De acuerdo con lo narrado por la víctima, al término del concierto y la fiesta, juntos se fueron a la habitación del músico de 45 años y tuvieron relaciones sexuales, sin embargo, la víctima señaló que mientras estaban juntos, ella dejó de sentirse cómoda debido a las insistentes propuestas por parte del también ex integrante de Zoé de hacer algo que ella no quería.

"En 2018 acudí a un concierto de Siddhartha, acabó y fuimos al after. Entramos a su habitación juntos y empezamos a tener relaciones, (pero) hubo un punto en el que no me sentía cómoda porque insistía mucho en 'metérmela por el culo'".

El testimonio de la víctima fue compartido a través de la cuenta dedicada a denuncias públicas en Instagram @basta_del_abuso_2, donde al revelar información de lo que vivió en 2018, declaró que pegó el cartel con el rostro del famoso con "mucho miedo", donde también detalló que durante el acto sexual, ella le pidió que parara y él insistió en que lo dejara seguir para "terminar".

"Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara acabar. (...) Estaba en shock. Al momento de hacerlo (fingir) me dijo '¿ves como sí te está gustando?'. Terminó y me fui. Incluso me preguntó si estaba bien, porque nadie le había dicho que no -supuestamente-", se lee en el testimonio compartido en redes.