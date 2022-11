Siddhartha goza la paternidad y experimenta emociones con Yuya y su hijo

Con más de 10 años de carrera como solista, Siddhartha se encuentra en el mejor momento de su vida, no sólo por lo prolífico que ha sido este 2022 en la música, también por su nueva faceta como papá, que le permite experimentar emociones nuevas y que jamás pensó que existían.

“(La paternidad) la disfruto mucho. Es una etapa diferente a todo lo que había vivido y me gusta porque saca cosas nuevas de mí, ahora cambian muchas cosas, hay vivencias que no sabía que disfrutaría tanto y tengo emociones y amor que no había experimentado antes… Así como unas ganas enormes de volver a casa después de salir a tocar, creo que todo se va modificando y lo mejor es que coincide con lo profesional”, detalló el cantante.

El intérprete se convirtió en padre el año pasado, como fruto de su relación con la influencer Yuya, con quien comenzó su noviazgo en 2019, anunciando en junio de 2021 que esperaban a su primer bebé.

Siddhartha ha tocado toda su vida, pero obtuvo reconocimiento como baterista de Zoé en 2005, para 2008 lanzó su primer disco como solista. Este año sacó su quinto álbum titulado “00:00”, material con el que logró hacer su primer Palacio de los Deportes, teniendo dos sold out y sigue con éxito, ya que se presentará en Latinoamérica y Estados Unidos.

Aunque el tour continúa, conoce la velocidad con la que se maneja la industria ahora, por eso ya trabaja en nuevos temas, sin embargo, aún no hay uno en específico que hable de la paternidad, ya que aún no está concentrado totalmente a la composición.

“Es un poco temprano para eso, porque como todavía no me he sentado a escribir al cien, no hay canciones concretas, pero en mi experiencia todo lo que vivo se ve reflejado en mi siguiente disco, pero ya habrá espacio para escribir porque también me hace falta desahogarme en las letras”, narró.

HONESTO CON LA MÚSICA

Sobre si desea entrar a otros géneros musicales, asegura que sólo lo hará si siente la necesidad de hacerlo, no por responder a modas.

“Sería deshonesto hacer música con la que no me siento identificado, sólo por un propósito comercial, pero sí me gusta fusionar y experimentar, siempre que sea honesto, tengo claro que la música la hago por placer propio y me ha llevado a lugares lindos”, contó.

A DETALLE

Ayer se presentó en la primera edición del PortAmérica Latitudes en Guadalajara.

Este evento forma parte de la Feria Internacional de la Música en la Plaza Bicentenario.

Para su nuevo material prepara colaboraciones con otros colegas.

MAAZ