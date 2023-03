Shakira reacciona a la eliminación de "Music Sessions, Vol. 53" con Bizarrap en Spotify

La canción "Music Sessions, Vol. 53" de Shakira y Bizarrap fue eliminada de la plataforma Spotify, así lo denunciaron varios usuarios de redes sociales, quienes le hicieron saber a la colombiana que su tema ya no estaba disponible. La intérprete tomó su cuenta oficial de Twitter para reaccionar al respecto y tranquilizar a sus admiradores, quienes quieren saber que fue lo qué ocurrió con este sencillo que ha sido el más exitoso en sus últimos años de carrera.

En este último par de días, los fanáticos de Shakira comenzaron a compartir en diferentes plataformas digitales capturas de pantallas sobre que su tema en el que le dedicó varias frases a su expareja de Gerard Piqué y Clara Chía. De acuerdo a los internautas, cuando intentaban reproducir el sencillo les aparecía una leyenda que decía "Canción no disponible", así que no se podía escuchar en el popular servicio de streaming, provocando el descontento de los usuarios.

Shakira reacciona a la eliminación de "Music Sessions, Vol. 53"

La situación se hizo viral, por lo que el problema llegó a oídos de la intérprete de éxitos como "Hips don't lie", quien inmediatamente comenzó a averiguar qué estaba pasando y mandó un mensaje para tranquilizar a sus fanáticos. Por medio de su cuenta de Twitter, la originaria de Barranquilla, Colombia, aclaró que se disculpó con sus admiradores por la incertidumbre que esto les había provocado, sin embargo, declaró que todo estaba arreglado, por lo que ya podía reproducirse.

"Hola chicos, ¡gracias por sus mensajes de que la canción Bzrp # 53 había desaparecido de Spotify! Hemos estado en contacto con ellos y debería estar de vuelta ahora. Lo siento porque no la pudieron escuchar cuando querían, pero pueden regresar ahora y cantar lo más alto posible ;-)", escribió Shakira en la publicación en la que también insertó la liga para que sus fans pudieran ir a reproducirla.

Hasta el momento ni la plataforma, ni la artista, de 46 años, explicaron por qué desapareció de Spotify la canción. Esta no es la primera vez que a un cantante se le elimina su tema, pues no hace mucho la reguetonera mexicana Bellakath sufrió por esto, pero en su caso fue porque recibió algunas demandas de plagio. La colombiana también recibió una denuncia por parte de Briella, quien aseguró que Shakira se había "inspirado" en su sencillo y exigía que se le diera crédito, no obstante, no se sabe si por esta motivo se bajó "Music Sessions, Vol. 53".

El pasado 11 de enero Shakira y Bizarrap lanzaron su colaboración, convirtiéndose rápidamente en uno de los más reproducidos en poco tiempo. El tema fue un éxito a nivel mundial, pues se hizo viral no solo en las plataformas de audio, también en las de video como TikTok en la que se lanzó un reto. El impacto que tuvo el sencillo se debe a que por primera vez la intérprete hacía referencia directa a la infidelidad de Piqué con Clara Chía, motivo por el cual se divorció después de 12 años y dos hijos: Milan y Sasha.

