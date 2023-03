Ex pareja de Gerard Piqué rompió el silencio y habló sobre la ruptura del exfutbolista y Shakira

Gerard piqué no encuentra la paz luego de su escandalosa separación con la cantante colombiana. Numerosos celebrities y rostros populares se han pronunciado en los últimos meses acerca de este tema tan presente en la prensa del corazón. La última en hacerlo ha sido Nuria Tomás, exnovia del empresario catalán.

Pocos saben que Shakira no fue la primera mujer en la vida del ex futbolista. Por más que se popularizo mucho la pareja entre estos dos, el empresario tuvo una relación con la actriz que no fue de larga data pero si de mucho amor. Ahora, Tomás fue consultada por la separación de su ex y no dudo en responder.

Gerard Piqué y Shakira. Fuente: Instagram @shakiraypique

Nuria Tomás habló sobre la separación de Piqué

La ex de Gerard Piqué fue abordada en un acto de una marca celebrado en Madrid, la actriz catalana, a punto de pasar por el altar con su pareja y padre de sus dos hijos, August Puig Bosch, fue preguntada sobre la separación entre el empresario y la cantante colombiana.

Los medios le preguntaron si apoyaba a Shakira o Piqué: "No me quiero pronunciar. No sé, no opino porque no me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo", expresó Nuria Tomás en unas declaraciones emitidas por 'Espejo Público' programa de espectáculos de España.

Nuria Tomás y familia. Fuente: Instagram @nuria_tomas

Tras estas palabras, a la ex de Gerard Piqué le preguntaron si había bailado alguna vez la exitosa canción de Shakira que realizó con Bizarrap, titulada 'Music Sessions #53'. En este sentido, Nuria Tomás fue muy clara: "¿Cómo no? La ponen en todo los lados", sentenció la barcelonesa.

