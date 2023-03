Muerte de Irma Serrano: ¿Quiénes son los herederos de la fortuna de "La Tigresa"?

La muerte de Irma Serrano sorprendió al medio del espectáculo y la política en México. La artista, conocida como "La Tigresa", falleció la madrugada de este miércoles 1 de marzo, a los 89 años, y aunque en los últimos años estuvo retirada del ambiente artístico, la noticia de su deceso ha causado muchas especulaciones y preguntas, sobre todo con respecto a quiénes son los herederos de su fortuna.

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, fue el nombre completo de la actriz y cantante, que falleció por un ataque al miocardio. La también exsenadora, de 1994 al 2000, nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Sus padres fueron Santiago Serrano Ruiz, quien fue periodista, impresor, escritor y poeta, y su madre María Castro Domínguez, una hacendada. Era la menor de tres hermanos, Mario y Yolanda; además de ser prima de la poetisa, Rosario Castellanos.

¿Quiénes son los herederos de Irma Serrano?

Hasta el momento no se tiene bien claro a cuánto asciende la fortuna de Irma Serrano, ni quienes serán sus herederos después de su muerte. Lo que sí se sabe es que la artista pasó los últimos años de su vida al cuidado de algunos familiares, principalmente de su sobrino nieto, Luis Felipe García, quien la apoyó no sólo en lo que refería a su estado de salud, también con los asuntos legales para recuperar algunos bienes y propiedades.

Irma Serrano pasó sus últimos años al cuidado de su sobrino. Foto: IG @irmaserrano.oficial

La nacida en Chiapas no tuvo hijos, aunque sí quería ser madre, como lo confesó en diversas ocasiones. Por esa razón no tiene descendencia directa, y al momento no se sabe a quiénes heredó sus bienes, pero se cree que parte de ellos podrían quedar con su sobrino, de quién no se sabe mucho, pero según se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Irma, está casado y tiene dos pequeños, con quien la actriz y cantante convivía mucho.

¿A cuánto asciende la fortuna de "La Tigresa"?

Hace poco más de 15 años, el periodista Ernesto Buitrón realizó una investigación para saber a cuánto ascendía la fortuna de "La Tigresa", que en ese momento se puso rondaba los 600 millones de pesos, además, Serrano contaba con exclusivas y lujosa propiedades en la Ciudad de México, específicamente en la Avenida Reforma, y en Acapulco con un valor de 20 millones de pesos.

Pero luego de un tiempo algunos de sus bienes fueron vendidos, además, Irma fue defraudada por quien decía ser su sobrina, María del Pilar León Moguel, quien se supo mantenía drogada a la actriz y cantante, y conoció a Serrano porque su abuela trabajaba para ella. La mujer fue detenida y pasó unos años encarcelada, sin embargo, ya había la despojado del Teatro Fru Fru, propiedades en Chiapas y joyas.

La Tigresa convivía mucho con su familia. Foto: IG @irmaserrano.oficial

De acuerdo con Luis Felipe, sobrino de "La Tigresa", María del Pilar "se quedó con el 99 por ciento del Teatro Fru Fru, casas en Chiapas, sacó joyas de Banamex y puso el testamento a su favor y el de sus familiares", reveló en una entrevista el también ahijado de Serrano, con quien pasó los últimos 13 años de su vida, viviendo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunque poco se sabía de sus actividades.

