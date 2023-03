Muere Irma Serrano: sus polémicos romances, de Gustavo Díaz Ordaz a Poncho De Nigris

La mañana de este miércoles 1 de marzo se confirmó la muerte de Irma Serrano, conocida como "La Tigresa", una actriz, cantante y política, que no sólo destacó por su talento en el medio del espectáculo, también por sus polémicos romances, uno de los más conocidos, el que tuvo con el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y con otros famosos como Alfonso "Poncho" De Nigris y Patricio"Pato" Zambrano.

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, fue el nombre completo de la actriz y cantante, que de acuerdo a los primeros reportes falleció por un ataque al miocardio. La también exsenadora nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Sus padres fueron Santiago Serrano Ruiz, quien fue periodista, impresor, escritor y poeta, y su madre María Castro Domínguez, una hacendada.

Irma Serrano y sus polémicos romances

Desde los inicios de su carrera causó polémica, pues posó desnuda y fue retratada en dos ocasiones por el pintor Diego Rivera. Se dice que en 1950 y con 17 años, fue amante del político y entonces gobernador de Veracruz, Fernando Casas Alemán. En 1962, Serrano firmó un contrato con la compañía Columbia Records para comenzar su carrera como cantante. Ese mismo año, incursionaría en el cine y comenzaría una carrera como actriz apareciendo en las películas como "Santo contra los zombies" y "El extra".

Una de las relaciones más comentadas de "La Tigresa" fue la que tuvo con Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Quienes la conocieron aseguran que se mostraba orgullosa ante la prensa con su vida como "la otra", pues el político estaba casado. En el libro "A calzón quitado", Irma aceptó que lo quiso mucho, "él me quería mucho, me consentía mucho, nunca me prohibió o me dijo 'no hables de m'".

Varios años después, la actriz y cantante fue relacionada sentimentalmente con dos jóvenes Poncho De Nigris, conductor y actor, y Pato Zambrano, este último se se dio a conocer cuando participó en la primera temporada del reality show de Televisa, Big Brother, y de quien se sabe que actualmente se desempeña como político.

Sin embargo, De Nigris ha negado tener una verdadera relación con Serrano: "Yo nunca tuve nada que ver con ella, lo que pasa es que le quería dar celos al Pato, que estuvo en el primer Big Brother. Yo me presté por la mercadotecnia, para seguir vigente", confesó en una entrevista.

Otro de los actores que confesó haber tenido un romance con Irma Serrano fue Andrés García, quien en una entrevista habló sobre cómo era su relación íntima con la guapa actriz y bailarina. El histrión confesó que vivió unos 15 días con la también cantante, pero aseguró que no tuvieron mucha intimidad, pues él disfrutaba mucho de la compañía de la actriz, por lo que muchas veces se llegó a quedar dormido, lo que provocó el enojo a "La Tigresa", quien le habría reclamado.

También conocida como "La Tigresa", era la menor de tres hermanos, Mario y Yolanda; además de ser prima de la poetisa, Rosario Castellanos. Desde pequeña mostró un gusto por el canto, y se enfocaría principalmente en el género de música ranchera, por lo que siendo muy joven dejó Chiapas y se trasladó a la Ciudad de México para vivir con su prima y así poder cumplir con sus sueños de ser artista.

En 1963, fue galardonada con varios premios, demás, participó en su siguiente filme titulado, "Tiburoneros". En 1965, participaría en cinco filmes: "Gabino Barrera", "El zurdo", "La conquista de El Dorado", "Los sheriffs de la frontera" y "El hijo de Gabino Barrera".

