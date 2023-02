Enrique Burak estuvo cerca de morir previo al Super Bowl: “Sentía que me iba”

Debido a la fiebre del Super Bowl, “Los Tres Amigos” se juntaron para contar algunas de sus mejores anécdotas en torno a este magno evento deportivo de la NFL y una de las historias que más llamó la atención fue que Enrique Burak reveló que tuvo un encuentro cercano con la muerte a pocos días de narrar en un “Super Domingo”, por lo que a continuación te contamos a detalle todo sobre este insólito episodio en la vida del querido comentarista de TUDN.

Como se mencionó antes, esta anécdota de Enrique Burak fue realizada en una charla que tuvo con Toño de Valdés y Pepe Segarra para un video de YouTube en el que contaron distintas anécdotas en torno al Super Bowl y luego de escuchar algunas historias divertidas y hasta chuscas, Burak recordó cuando estuvo cerca de morir, episodio que ocurrió previo al Super Bowl del 2007.

Según el relato de Enrique Burak, todo este lamentable episodio de su vida se originó en un “tochito” organizado por su entonces jefe Javier Alarcón, quien prácticamente lo habría obligado a jugar "por ser una de las principales voces del futbol americano en México", no obstante, el partido no terminó para nada bien pues el comentarista originario de San Luis Potosí terminó sufriendo una fractura de tibia y peroné.

“Memo Schutz era el quarterback y entonces manda un pase largo, largo y ahí voy yo y no alcanzo. Poncho de Nigris intercepta el pase y ahí viene de regreso. Y el idiota de Enrique, en lugar de quedarse ahí, pues ahí va detrás de Poncho de Nigris. No sé exactamente qué fue lo que pasó, creo que fue Armando, nuestro compañero, choca y empuja a Gus Rodríguez y se arma una carambola, pues mi pierna se queda atorada y entonces hicieron una palanca. El resultado de esto fue fractura de tibia y peroné a tres días de viajar al Super Bowl” recordó el comentarista.

"Los Tres Amigos" narrarán su Super Bowl númro 30 el próximo domingo 12 de febrero. Foto: IG: enriqueburak

Tras ser llevado a un hospital, Enrique Burak señaló que las cosas se complicaron aún más pues cuando lo estaban interviniendo le generaron una tercera fractura y una vez que salió del quirófano le suministraron un medicamento que no era el adecuado para su condición y experimentó severos problemas cardiorrespiratorios.

“Hubo una complicación en el hospital y afortunadamente gracias a mi esposa estoy con vida porque me pusieron un parche que tenía morfina para la cuestión del dolor post operatorio, pero en las contraindicaciones decía que no se pusiera bajo estas condiciones, podía causar problemas cardiorrespiratorios”, relató el también actor.

Enrique Burak confesó que sintió la muerte muy cerca. Foto: IG: enriqueburak

En otro momento de su relato, Enrique Burak señaló que sintió muy de cerca la muerte y confesó que gracias a la oportuna intervención de su esposa pudo sobrevivir.

“Literal yo me estaba yendo, muriendo. Era domingo con médicos de guardia, Tatiana ella guardó el papelito de lo que me habían puesto. Me querían llevar a terapia intensiva, ella se movió y me pudieron atender, yo me acuerdo y me estaba yendo; se me llenaron de agua los pulmones, fue un desastre, ya la pierna pasó a un segundo término”, contó Burak.

Para finalizar su anécdota, Enrique Burak señaló que afortunadamente pudo superar dicha crisis y una vez que se sintió mejor decidió salirse del hospital para poder viajar a Estados Unidos y así narrar el Super Bowl XLI donde los Indianapolis Colts se coronaron ante los Chicago Bears.

SIGUE LEYENDO:

Super Bowl: Jalen Hurts es el mariscal de campo con mejor estilo

Super Bowl: ella es Bryonna Rivera Burrows, la guapa novia del mariscal de campo de los Eagles