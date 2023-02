Super Bowl: Jalen Hurts es el mariscal de campo con mejor estilo

La emoción por el Super Bowl LVII se siente más fuerte que nunca ya que nos encontramos a días de ver el gran enfrentamiento entre Kansas City Chief y los Philadelphia Eagles, pero más allá del mundo del deporte hay aspectos y jugadores que ya llamaron la atención de todo el mundo. Uno de ellos es Jalen Hurts, quien además de ser una de las promesas del fútbol americano también destaca en otros ámbitos como en la moda masculina, donde ha sorprendido con el estilo más varonil y elegante.

Y es que los deportistas no están peleados con la moda o al menos así nos lo han hecho saber celebridades como Saúl "Canelo" Álvarez, Héctor Bellerín, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo desde sus respectivas trincheras y ahora el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles ha llamado la atención de muchos por un estilo en el que no sólo destacan los puntos anteriores, sino también un toque de juventud y atrevimiento. La gran prueba de ello se encuentra en su cuenta oficial de Instagram, donde a diferencia de otras estrellas del deporte no sólo tiene fotos practicando y con el uniforme puesto, sino también con los looks más sorprendentes.

El toque casual y juvenil siempre lo dan los tenis. (Foto: IG @jalenhurts)

En medio del escándalo que se generó el haber posado por primera vez junto a su novia, Bryonna Rivera Burrows, recordamos algunos de los looks más icónicos del joven de 24 años que hoy está en boca de todos. Y es que es imposible no notar que no tiene miedo de experimentar con la ropa que lleva puesta, ya sea en formas, estampados o con los colores más brillantes como el morado o el amarillo. A pesar de ello, siempre mantiene la elegancia combinada con un toque varonil que cautiva a cualquiera.

Pero si algo podemos afirmar es que es amante de los looks monocromáticos como en el atuendo anterior en el que diversos tonos de morado y combinados con blanco dan una imagen perfecta y sobria a pesar de acaparar todos los reflectores. Este truco de llevar las mismas tonalidades es algo a lo que Jalen Hurts recurre en casi todos sus looks, incluyendo aquellos en trajes azul eléctrico o amarillos.

Así presume los más coloridos atuendos. (Foto: IG @jalenhurts)

Pero también sabe cómo adaptarse al estilo urbano. (Foto: IG @jalenhurts)

Claro que en otras ocasiones también ha sorprendido a sus fanáticos con apuestas más sencillas y con básicos del guardarropa como cargo marrones y playeras oversize y con estampado, la dupla perfecta para sumarse a las tendencias de moda masculina que no sólo tienen en cuenta lo varonil, sino lo urbano. Por supuesto, la estrella que este domingo lo entregará todo en el Super Bowl también sabe que la ropa por sí sola no da los looks más sensacionales, pues también hacen falta:

Un buen par de sneakers de lujo

Lentes oscuros y anchos

Bolsos

Cadenas para el toque final

Incluso, el mariscal de campo ha demostrado que las apuesta tradiciones también pueden resultar icónicas si se sabe cómo llevarlas, el mejor ejemplo es este look total denim con el que derrochó estilo con dos prendas básicas y que todos los hombres tienen en su clóset. Eso sí, no sin antes agregar los accesorios que le dan el toque digno de una celebridad y que sin duda recuerdan a los looks de raperos.

Las carteras de mano no faltan en los looks de Hurts. (Foto: IG @jalenhurts)

Los looks más varoniles y en tendencia de Jalen Hurts

Aunque en los looks anteriores Jalen Hurts sabe cómo robarse todas las miradas con un estilo casual y urbano, también ha dado lecciones de moda masculina para lucir elegante o formal con prendas como trajes sastre, pantalones de vestir y camisas, pero siempre acompañada de un buen par de tenis o de zapatos de agujeta si la ocasión lo amerita. ¿El resultado?, los outfits ideales para cualquier ocasión.

Es por ello que también te compartimos algunas de sus combinaciones en las que lo varonil, la elegancia y la fortaleza se fusionan en una sola ya sea con un color sobrio y clásico como el negro, o bien, con tonos ideales para experimentar con el estilo personal como el azul eléctrico o los derivados del amarillo.

El toque final lo dan los tenis plateados. (Foto: IG @jalenhurts)

Las corbatas son indispensables para denotar elegancia. (Foto: IG @jalenhurts)

Los suéteres tampoco le pueden faltar a ningún hombre. (Foto: IG @jalenhurts)

Jalen Hurts demostrando que en el campo también lleva el mejor estilo. (Foto: IG @jalenhurts)

