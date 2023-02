La novia de Chicharito Hernández se suma a la tendencia de los minivestidos negros

Javier Hernández, conocido como "Chicharito", ha comenzado una nueva etapa en su vida tanto en su carrera como en el aspecto personal. Tras su debut con el LA Galaxy en la temporada 2022 de la MLS, se ha mostrado acompañado en público con su nueva pareja sentimental.

Se trata de la hermosa modelo ecuatoriana Nicole McPherson. Juntos han documentado su presencia en un evento de la serie "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty". En distintas fotografías, compartió su estilo con sus casi 75 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Nicole McPherson | Fuente: Instagram @nicolemcphersn

Nicole McPherson es una modelo con amplia popularidad y fama en Ecuador. Además de su carrera en el modelaje, también ha emprendido diversos negocios y es embajadora de marcas reconocidas internacionalmente. También es nieta de una política ecuatoriana y madre soltera de un niño de cinco años.

Nicole McPherson | Fuente: Instagram @nicolemcphersn

Antes de vincularse con Chicharito Hernández, McPherson mantuvo una relación con un empresario alemán con quien procreó su primer hijo. Chicharito anunció su inicio de los trámites para su divorcio de Sarah Kohan en 2021, y su relación con McPherson comenzó a ser notoria a finales del mismo año. Desde entonces, ha sido cuestionada sobre su relación con Chicharito, pero ha mostrado respeto por Sarah Kohan, la madre de los hijos de Chicharito.

En medio de la polémica generada por su ausencia de la Selección Mexicana, Chicharito ha protagonizado buenas actuaciones durante la pretemporada y debut en la MLS. McPherson, por su parte, se ha sumado a la tendencia de los minivestidos negros y ha demostrado su elegancia y belleza en diversas ocasiones.

SIGUE LEYENDO:

“Chicharito” Hernández hace fuerte petición a la Selección Mexicana: “Ya basta de novelas”

FOTOS | Chicharito se va de vacaciones con familia, hijos y hasta Diego Dreyfus