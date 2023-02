Marco Antonio Solís se va contra de artistas como Grupo Firme y demás bandas del regional por esta poderosa razón

Marco Antonio Solís fue uno de los nominados al Grammy americano por su reciente disco “Qué ganas de verte (Deluxe)”, el cantante estuvo a nada de llevarse la presea en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”, pero desafortunadamente para él la ganadora fue Natalia Lafourcade quien superó a “El Buki” y a otras estrellas que buscaban el premio como: Chiquis Rivera con “Abeja Reina”, Christian Nodal con “Forajido EP #1” y Los Tigres del Norte con “La Reunión (Deluxe)”

Antes de conocer el veredicto de esa noche, el maestro desfiló por la alfombra roja de la mano de su esposa Cristy y de sus hijas Mar y Alisson, el famoso dio a conocer algunas de sus opiniones sobre la escena en la actualidad, según el portal especializado en música grupera Bandamax, “El Buki” dijo que hay algunos proyectos de las nuevas generaciones en las que se dicen muchas “malas palabras”, acto que le desagrada.

“Yo estoy en desacuerdo con canciones que hablan de malas palabras o temas que no nos orgullecen, pero sí hay propuestas muy lindas que han sacado nuevas generaciones en este género”, aseguró el michoacano y después agregó: “Con toda la evolución que se requiere en estos tiempos para que suene diferente, más fresco, sin perder la esencia de lo que es el regional mexicana”.

El intérprete de “Mi eterno amor secreto”, “Si no te hubieras ido”, “O me voy o te vas” y “Más que tu amigo”, puntualizó que no es de su agrado lo que pasa con algunos exponentes como Grupo Firme o estrellas que integran sus canciones con muchas palabras altisonantes que no guardan el debido respeto para el público.

Aunque el histrión no dijo específicamente el nombre de Grupo Firme o de otro exponente grupero, los jóvenes si incluyen en varios de sus proyectos palabras que son catalogadas como irrespetuosas, tal y como describió Marco Antonio Solís que no es de su agrado, por lo que podría ser una de las bandas con las que no está de acuerdo.

Marco Antonio Solís en la actualidad está enfocado en llevar a cabo la gira “El Buki Word Tour 2023” con la que nuevamente recorrerá algunos puntos especiales de Europa, pero ahora también llegará a Estados Unidos y por supuesto a México, país que lo arropa y en el que tiene el mayor número de fanáticos que siguen su carrera desde que empezó su recorrido cuando era solo un niño.

